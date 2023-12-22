تُعد الرخصة المهنية للمعلمين وثيقة مهمة تؤكد على كفاءتهم ومهاراتهم في مجال التدريس، وتمنحهم الحق في مزاولة مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية. كما تساهم الرخصة المهنية في تطوير مهنة التدريس وتحسين مستوى التعليم في المملكة.

ما هي الرخصة المهنية؟

الرخصة المهنية هي وثيقة رسمية تصدر عن هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، وتمنح للمعلمين والمعلمات الذين أثبتوا كفاءتهم ومهاراتهم في مجال التدريس.

وتهدف الرخصة المهنية إلى رفع مستوى جودة التعليم في المملكة العربية السعودية، تطوير مهنة التدريس في المملكة مع تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مزايا الرخصة المهنية

وتعتبر الرخصة المهنية شرطاً أساسياً لشغل الوظائف التعليمية في المملكة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث إنها تساهم في تحسين مستوى التعليم في المملكة وتزيد من ثقة المجتمع في النظام التعليمي وكذلك تحفز المعلمين على التطور المستمر.

من هم الذين يختبرون الرخصة المهنية؟

قالت هيئة تقويم التعليم والتدريب إن الرخصة المهنية للمعلمين ستمنح للمجتازين في اختبار الكفايات من عام 1435هـ فما بعده، موضحة أنه يتطلب من المعلمين قبل هذا التاريخ دخول الاختبار للحصول عليها في كلا الاختبارين العام والتخصصي.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، قد أعلنت مواعيد الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، موضحة المعايير والضوابط المتعلقة بها.

وذكرت أن الحصول على الرخصة مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، ويتكون الاختبار من قسمين: الاختبار التربوي العام، والاختبار التخصصي.

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متى يبدأ التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1445؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تسجيل اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، حيث إنه تم فتح تسجيل في المواعيد التالية:

بدء التسجيل الخريجات والمعلمات: 6 سبتمبر 2023 حتى انتهاء 8 نوفمبر 2023.

بدء التسجيل المعلمات الحاليات: 4 سبتمبر 2023 حتى انتهاء 8 نوفمبر 2023.

بدء التسجيل الخريجين والمعلمين: 31 أغسطس 2023 حتى انتهاء 8 نوفمبر 2023.

بدء التسجيل المعلمين الحاليين: 28 أغسطس 2023 حتى انتهاء 8 نوفمبر 2023.

كيف يتم اصدار الرخصة المهنية؟

الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي..اضغط هنــــــــــــــا

2. الدخول لنظام الرخص الإلكتروني والتسجيل في الاختبارات المهنية، ملء البايانات المطلوبة.

3. يتم التحقق من صحة جميع البيانات الشخصية والمهنية المسجلة من قبل الهيئة.

4. تحديد موعد إجراء الاختبارات المهنية، وانتظار إعلان نتائج الرخص المهنية.

5. في حالة اجتياز كل ما مضي والنجاح في الإختبارات، يقوم المتقدم بطلب إصدارالرخصة المهنية وفق المستوى اجتازه، وتقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإصدار الرخصة المهنية.

موعد اختبار الرخصة المهنية

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن مواعيد الاختبار التربوي العام لعام 1445، والتي تهدف إلى قياس قدرات ومهارات المعلمين والمعلمات المتقدمون للعمل في مدارس المملكة، حيث تسمح هذه الاختبارات لهم بالحصول على الرخصة المهنية لمزاولة مهنة التدريس، مما يساعد في النهوض بالتعليم وتحسين جودته، ويمر المعلم بنوعين من الاختبار أحدهما عام والثاني تخصصي يحددان درجة الخبرة والمهارة للمعلم.

مواعيد الاختبار التربوي العام

تم الإعلان عن مواعيد الاختبار التربوي العام من وزارة التعليم بالمملكة، وذلك للمعلمين والمعلمات كما يلي:

يبدأ الاختبار التربوي العام من يوم 17 من شهر ربيع الآخر 1445 هـ والذي يوافق 11 من نوفمبر 2023 ويستمر لثلاثة أيام.

كما ينتهي الاختبار التربوي العام يوم 20 من ربيع الآخر 1445 هـ، والذي يوافق 14 من نوفمبر 2023م.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية تخصص

بالنسبة لمواعيد إجراء الاختبار التخصصي، فقد تم الإعلان عن المواعيد التالية:

بداية الاختبارات التخصصية للرخصة المعنية يوم 28 من جمادى الآخر 1445 هـ، وهو يوافق 21 يناير 2024.

كما ينتهي الاختبار التخصصي يوم 3 من رجب 1445 والذي يوافق 25 من يناير 2024.

نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1445

في يوم 17 ديسمبر الماضي، أعلن قبل قليل المركز الوطني للقياس “قياس”، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، نتيجة اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات “التربوي”، عبر جوالات المعلمين والمعلمات؛ وذلك بإرسال رسائل نصية على الرقم المسجل في ملف المتقدمين على الرخصة المهنية.

أنواع الرخصة المهنية

تنقسم الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة إلى ثلاثة أنواع، حسب درجة المؤهل التعليمي والخبرة التدريسية للمعلم، وهي:

رخصة مؤقتة:

تمنح هذه الرخصة لحديثي التخرج من الجامعات أو المعاهد، أو للمعلمين الذين لا يمتلكون الخبرة التدريسية الكافية، أو للمعلمين الذين لم يجتازوا اختبارات الرخصة المهنية. تعتبر هذه الرخصة بمثابة فترة تدريب وتأهيل للمعلم، وتستمر لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. يجب على حامل هذه الرخصة إكمال متطلبات الحصول على رخصة دائمة خلال فترة صلاحيتها.

رخصة دائمة:

تمنح هذه الرخصة للمعلمين الذين يحملون شهادة جامعية في التخصص الذي يدرسونه، ولديهم خبرة تدريسية لا تقل عن ثلاث سنوات، وقد اجتازوا اختبارات الرخصة المهنية بنجاح. تعتبر هذه الرخصة بمثابة شهادة اعتماد مهني للمعلم، وتستمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

رخصة متقدمة:

تمنح هذه الرخصة للمعلمين المتميزين في أدائهم التدريسي، والذين يحملون شهادة عالية في التخصص الذي يدرسونه، ولديهم خبرة تدريسية لا تقل عن خمس سنوات، وقد اجتازوا اختبارات الرخصة المهنية بامتياز. تعتبر هذه الرخصة بمثابة شهادة تفوق مهني للمعلم، وتستمر لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

الشروط الواجب توافرها عند استخراج الرخصة المهنية

المؤهلات العلمية:

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل جامعي عالٍ في التخصص الذي يرغب في التدريس فيه.

الخبرة العملية:

أن يكون المتقدم قد حصل على خبرة كاملة بالدرجة الوظيفية التابع لها، والتي تؤهل للحصول على الرخصة المهنية.

الاختبارات المهنية:

اجتياز كافة الاختبارات المهنية المؤهلة لإستحقاق الرخصة المهنية، في المجال التعليمي المتخصص به المتقدم.

الاختبارات العامة والشخصية:

اجتياز كافة الاختبارات العامة والشخصية المتعلقة بـ الرخصة المهنية.

الدرجات المحددة للنجاح:

الحصول على الدرجات المحددة لإجتياز الاختبارات المحددة من قبل الهيئة، وتعد أهم شرط للحصول على الرخصة المهنية.

محاكي الرخصة المهنية للمعلمين

يُعد تطبيق محاكي الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية، أداةً فعّالةً تساعد المعلمين والمعلمات على اجتياز اختبار الرخصة المهنية، الذي يعد من أهم الاختبارات التي يخضع لها المعلمون في المملكة.

ويجمع التطبيق بين مجموعة من المزايا التي تجعله أداةً ضروريةً للمعلمين الذين يرغبون في اجتياز الاختبار بنجاح، ومن هذه المزايا:

توفير الأسئلة والأجوبة العامة والمهمة: يوفر التطبيق مجموعةً شاملةً من الأسئلة والأجوبة التي تغطي جميع الموضوعات التي يتضمنها اختبار الرخصة المهنية، مما يساعد المعلمين على التعرف على أنواع الأسئلة وكيفية الإجابة عليها.

تقديم دورات تدريبية لكل تخصص: يوفر التطبيق دورات تدريبية لكل تخصص من التخصصات التي يُجرى فيها اختبار الرخصة المهنية، مما يساعد المعلمين على الاستعداد للاختبار بشكلٍ أفضل.

محاكاة الاختبار بشكلٍ واقعي: يوفر التطبيق إمكانية محاكاة الاختبار بشكلٍ واقعي، مما يساعد المعلمين على التدرب على شكل الاختبار وطريقة الإجابة على الأسئلة.

سهولة الاستخدام: يتميز التطبيق بسهولة الاستخدام، مما يجعله أداةً سهلةً يمكن للمعلمين استخدامها في أي وقت وفي أي مكان.

وبشكلٍ عام، يعد تطبيق محاكي الرخصة المهنية للمعلمين أداةً قيّمةً يمكن للمعلمين استخدامها لتحسين فرصهم في اجتياز اختبار الرخصة المهنية بنجاح.