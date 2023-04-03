السعودية، لا أخطاء في نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية أنه لا توجد أخطاء في نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات التي صدرت مؤخراً.

وأضافت الهيئة أن “جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها”.

عاجل.. "تقويم التعليم":



لا أخطاء في نتائج اختبارات #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات، وجميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها. — الميدان التعليمي (@almaydanedu) April 2, 2023

وجاء ذلك بعد أن فتحت نتائج اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات باب جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض كثيرون النتائج، علماً بأن الرخصة وثيقة تصدرها هيئة التعليم والتدريب وفق معايير محددة، ويكون الحاصل عليها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب مستويات محددة ومدة زمنية محددة.

وتعتبر الرخصة أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، والحصول عليها يتم عن طريق الاختبارات المهنية وهي اختبارات مقننة لقياس القدرات التربوية والتخصصية للمعلمين مبنية على المعايير المهنية التربوية والتخصصية. ويتكون اختبار الرخصة المهنية من قسمين، الأول: اختبار التربوي العام، والثاني: اختبار التخصص.

وكان المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب أصدر، يوم الأحد 26 مارس/آذار الماضي، نتائج اختبار #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات (التخصص) وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى أرقام جوالات المعلمين والمعلمات المسجلة في ملفات المتقدمين على الرخصة المهنية، وجرى في اليوم التالي (الإثنين 27 مارس/آذار 2023)، الاطلاع على النتيجة بالتفصيل عبر نظام التسجيل في الاختبارات ونظام الرخص المهنية.

وتعتبر #الرخصه_المهنيه شرطاً لاستمرار العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية، بالإضافة إلى أنها تعتبر شرطاً للتعيين على الوظائف الحكومية للخريجين، وفقاً للائحة الوظائف التعليمية.