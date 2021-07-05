السعودية: مشروع يجعل الخبر بين أفضل 100 مدينة عالميا

وأعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل إطلاق المرحلة الثانية (مرحلة تأهيل الشركات) من مراحل مشروع “نبض الخبر” الذي يهدف إلى تطوير مركز ثقافي نوعي متكامل بوسط محافظة الخبر.

وبيّن أن المشروع يأتي بالتعاون بين الوزارة ووزارة الثقافة، بهدف رفع جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مكانة محافظة الخبر على الخارطة السياحية والثقافية والترفيهية بالمملكة.

من جهته أوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن المشروع يسعى إلى بناء وجهة فنية وتراثية منفتحة على الأنشطة الثقافية المتنوعة التي سيكون لها أثر إيجابي على نوعية الحياة لسكان محافظة الخبر وزوار المنطقة الشرقية، وبطريقة تسهم في وضع محافظة الخبر كوجهة مستهدفة على خريطة السياحة السعودية، ويقدم المشروع عدة أنشطة ثقافية مختلفة بالشراكة مع الهيئات الثقافية الخمس بوزارة الثقافة، كهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة الموسيقى وهيئة التراث.

ولفت الجبير النظر إلى أن المشروع تم طرحه في وقت سابق وجرى الآن إطلاق المرحلة الثانية لتأهيل المتقدمين للمنافسة لاختيار (المطور أو الاتحاد/ تحالف المطورين) الفائز بتنفيذ المشروع.

وبيّن أن المشروع سيسهم في خلق فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة، ودعم ملف ترشيح مدينة الخبر لتكون ضمن أفضل 100 مدينة عالميًا بجودة الحياة.

وأعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن بدء مرحلة التأهيل لمشروع نبض الخبر في مدينة الخبر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة لتحقيق أهداف القطاع البلدي وأهـداف وزارة الثقـافة في ضـوء رؤيـة المملكـة العربـيـة السعوديـة 2030م

يعد المشروع أحد أهم الوجهات المتنوعة الاستخدامات المرتقبة في المدينة وذلك لتطوير وتفعيل المنطقة لتكون القلب النابض بالثقافة والفنون للمدينة، ووجهة ثقافية وترفيهية للمنطقة، عبر دعم ومساهمة الهيئات الثقافية والشراكة الاستراتيجية والتفعيلية مع أصحاب العلاقة بالقطاع الحكومي من هيئات وأمانات وبلديات.