أرامكو السعودية تتلقى عروض بناء استاد الدمام الجديد

تلقت شركة أرامكو السعودية عطاءات لعقد بناء المرافق المؤقتة اللازمة لبناء ملعب جديد لكرة القدم في الدمام، كما ذكرت مجلة “ميد”.

وسيتم بناء الاستاد والمخطط الرئيسي المحيط به على مساحة تبلغ حوالي 800 ألف متر مربع ويمكن أن يستوعب 45 ألف متفرج.

ويغطي نطاق العقد إنشاء ستة أبنية، تبلغ مساحة كل منها 548 متراً مربعاً. وستشمل المباني مكاتب مؤقتة والمرافق الأخرى المرتبطة بها.

وقد عينت أرامكو شركة دار الهندسة لتقديم الخدمات الاستشارية في مشروع استاد الدمام الجديد.

وسيتم استخدام المنشأة لاستضافة البطولات الدولية مثل كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2027 وكأس العالم لكرة القدم 2034. وسيتم بناء الملعب الجديد في منطقة المدينة الرياضية بالدمام، حيث توجد مرافق فريقي الاتفاق ونادي النهضة.

ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول النصف الأول من عام 2026. وقد ذكرت “ميد” سابقاً أن وزارة الرياضة السعودية تلقت عروضاً من المقاولين لعقد بناء ملعب الدمام الجديد لكرة القدم. وتم تقديم العروض في 28 كانون الأول / ديسمبر. وقامت شركة الهندسة المعمارية “فوستر اند بارتنرز” ومقرها المملكة المتحدة بتصميم الملعب.