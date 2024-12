سترايب، عملاق المدفوعات الرقمية تفتتح مكتبها في دبي

أعلن عملاق المدفوعات الرقمية سترايب، الثلاثاء فتح مكتب في دبي، العاصمة المالية للمنطقة، في أول توسع له في منطقة الشرق الأوسط بحسب ما نقلته رويترز.

ومن بين الشركات التي تستخدم خدمة المدفوعات جوجل وأوبر وأمازون وعملاق الشحن ميرسك.

وقالت سترايب إن عدة شركات تستخدم بالفعل خدماتها في الإمارات، مثل تطبيق إدارة الصالات الرياضية جلوفوكس ومنصة طلب الطعام تشات فود.

وأضافت أنها تدخل السوق بشراكة مع شركة معالجة المدفوعات التي مقرها دبي «نتورك» إنترناشونال.

وقفزت قيمة سترايب الشهر الماضي إلى 95 مليار دولار بعد أن جمعت رأسمال بفضل ازدهار التجارة الإلكترونية عبر جولة تمويل.

