أعلن الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن مصر استقبلت استثمارات وتدفقات نقدية بلغت نحو 50 مليار دولار خلال فترة ثلاثة أشهر، نتيجة لإجراءات اتخذتها الحكومة في السادس من مارس الماضي، والتي هدفت إلى تهيئة المناخ لجذب تدفقات الاستثمارات.

وتلك الإجراءات تهدف إلى توحيد سعر الصرف وتحسين المناخ الاستثماري لجذب التدفقات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

خلال كلمته في الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ، أشار فتوح إلى أن الإدارة المصرية حققت رؤية متكاملة لتطوير البنية التحتية، مشيداً بالإنجازات الهامة التي حققتها مصر خلال العقد الماضي وقدرتها على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية وتحقيق معدلات نمو ملحوظة.

من جانبه قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن تدفقات الأموال غير المشروعة عبر النظام المالي العالمي خلال عام 2023 بلغت قيمتها 3.1 تريليون دولار، وفقاً للتقرير العالمي الصادر من وكالة “Nasdaq” لعام 2024.

جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية” بشرم الشيخ.

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام بالمصارف العربية، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برعاية البنك المركزي المصري.

ويُعقد الملتقى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، والبنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

يركز الملتقى، الذي يُعقد في شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام، على موضوع “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية