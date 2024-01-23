مصرف أبوظبي الإسلامي يسجل أرباحاً قياسية بقيمة 5.25 مليار درهم

حقق مصرف أبوظبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، نموًا قويًا في صافي الأرباح بنسبة 45% في عام 2023، لتصل قيمته إلى 5.25 مليار درهم إماراتي.

وبلغ صافي أرباح المصرف في الربع الأخير من عام 2023، 1.5 مليار درهم إماراتي، مسجلاً نمواً بنسبة 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

النمو القوي في الإيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء النمو القوي في الإيرادات مدفوعًا بارتفاع الدخل من مصادر التمويل، والذي ارتفع بنسبة 47% ليصل إلى 6.1 مليار درهم إماراتي. ويرجع ذلك إلى ارتفاع عمليات التمويل، خاصةً في مجال التمويل العقاري والتمويل التجاري. كما ارتفع الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 18% ليصل إلى 3.2 مليار درهم إماراتي، ويرجع ذلك إلى نمو الرسوم والعمولات، خاصةً في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل

ساهم انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل في زيادة هامش الربح. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك:

النمو القوي في الإيرادات، والذي ساعد في تغطية التكاليف.

تحسين الكفاءة التشغيلية، مما أدى إلى انخفاض التكاليف التشغيلية.

ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة إيرادات الفوائد.

تحسن الأصول غير المنتجة

ساهم تحسن الأصول غير المنتجة في تعزيز قوة رأس المال للمصرف. ويرجع ذلك إلى الإدارة الفعالة للمحفظة ومعايير الاكتتاب القوية

الاستثمار في الأعمال المصرفية والاستثمارية

استثمر مصرف أبوظبي الإسلامي بشكل كبير في الأعمال المصرفية والاستثمارية في عام 2023، مما ساهم في نموهما. وتشمل هذه الاستثمارات:

إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية.

زيادة الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

التوسع في أعمال التمويل الإسلامي للشركات والمؤسسات.

زيادة الاستثمار في الأسهم والسندات والاستثمارات البديلة.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 14% ليصل إلى 193 مليار درهم إماراتي، نتيجة نمو إجمالي التمويل بنسبة 6% على أساس سنوي، وزيادة الاستثمارات بنسبة 26%.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 14% لتبلغ 157 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 138 مليار درهم إماراتي في عام 2022، مدفوعةً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 9% رغم ارتفاع أسعار الودائع. علماً أن الحسابات الجارية وحسابات التوفير تشكّل حالياً نسبة 65% من إجمالي الودائع.

وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز راسخ لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.2%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.8%. كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة بلغ 76.0% ونمو الأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21.0%.

وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، جوعان عويضة سهيل الخييلي، أن النتائج المالية القوية التي حققها المصرف في عام 2023 تعكس نجاح استراتيجية النمو والتحول التي ينتهجها المصرف. وأضاف أن المصرف يواصل تركيزه على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يضمن استمرار تحقيق نمو مستدام في المستقبل.