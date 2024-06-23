فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)آخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةاقتصاد إسلامي

عودة الاشتراك بالصكوك الحكومية الإسلامية للأفراد في السعودية

منتج “صح” في المملكة يهدف إلى تعزيز الادخار وتوفير فرص استثمارية آمنة ومربحة للمواطنين، مما يجعله حلاً في سوق الادخار المحلي وداعماً للثقافة المالية لدى الفرد.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن اليوم عن بدء التسجيل في إصدار شهر يونيو من منتج “صح” للصكوك الحكومية، الذي يستهدف الأفراد، ويتمثل في أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، و الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية بواسطة وزارة المالية ومنسق من قبل المركز الوطني لإدارة الدين.

يُعد “صح” أول منتج ادخاري مدعوم مخصص للأفراد، يأتي ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وهو مخصص للسعوديين والسعوديات الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، بمبلغ قدره 1000 ريال سعودي، ما يُعادل قيمة صك واحد.

تم تحديد نسبة العائد عند 5.55%، وسيتم التخصيص في يوم 9 يوليو، بينما ستمتد فترة الاسترداد من 14 يونيو إلى 17 يوليو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في 21 يوليو.

المنتج يتيح عوائد مجزية، ويتم طرحها بشكل شهري وفقًا لتقويم الإصدارات، مع فترة ادخار تبلغ سنة واحدة، وعائد ثابت يُصرف بنهاية عمر الصك.

للاشتراك، يتطلب المشترك أن يكون لديه حساب في إحدى المؤسسات المالية المعتمدة (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).

يهدف منتج “صح” إلى تمكين الأفراد من التخطيط المالي الشخصي وزيادة نسبة المدخرات، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الادخار وتوفير أسلوب ادخاري آمن ومدعوم حكوميًا، وذلك دون وجود رسوم إضافية أو قيود على الاسترداد.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...