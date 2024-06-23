عودة الاشتراك بالصكوك الحكومية الإسلامية للأفراد في السعودية

أعلن اليوم عن بدء التسجيل في إصدار شهر يونيو من منتج “صح” للصكوك الحكومية، الذي يستهدف الأفراد، ويتمثل في أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، و الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية بواسطة وزارة المالية ومنسق من قبل المركز الوطني لإدارة الدين.

يُعد “صح” أول منتج ادخاري مدعوم مخصص للأفراد، يأتي ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، وهو مخصص للسعوديين والسعوديات الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، بمبلغ قدره 1000 ريال سعودي، ما يُعادل قيمة صك واحد.

تم تحديد نسبة العائد عند 5.55%، وسيتم التخصيص في يوم 9 يوليو، بينما ستمتد فترة الاسترداد من 14 يونيو إلى 17 يوليو، وسيتم دفع مبالغ الاسترداد في 21 يوليو.

المنتج يتيح عوائد مجزية، ويتم طرحها بشكل شهري وفقًا لتقويم الإصدارات، مع فترة ادخار تبلغ سنة واحدة، وعائد ثابت يُصرف بنهاية عمر الصك.

للاشتراك، يتطلب المشترك أن يكون لديه حساب في إحدى المؤسسات المالية المعتمدة (شركة الأهلي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، شركة الإنماء للاستثمار، البنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية).

يهدف منتج “صح” إلى تمكين الأفراد من التخطيط المالي الشخصي وزيادة نسبة المدخرات، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الادخار وتوفير أسلوب ادخاري آمن ومدعوم حكوميًا، وذلك دون وجود رسوم إضافية أو قيود على الاسترداد.