البنك السعودي الفرنسي يوزع أرباحاً بـ 2,3 مليار ريال على المساهمين

أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023 بإجمالي نحو 1.198 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو 1.198 مليار سهم، ليبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة 2.338 مليار ريال للسنة 2023 بكاملها.

وقال البنك في افصاح على موقع “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريال بعد خصم الزكاة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية الأرباح للنصف الثاني لعام 2023 لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وكان البنك قد وزع أرباحاً نقدية صافية قدرها 1.140 مليار ريال عن النصف الأول من العام المالي 2023، ليبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2023 مبلغ وقدره 2.338 مليار ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 19.50% من القيمة الاسمية للسهم.

وقد ارتفعت أرباح البنك السعودي الفرنسي الصافية بنسبة 18.12% إلى 4.22 مليار ريال في 2023، مقابل 3.57 مليار ريال في عام 2022.

وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنحو 21.9%، وكان ذلك نتيجة لارتفاع إجمالي العوائد على التمويل والاستثمار، في حين قابل ذلك ارتفاعا جزئيا في مصاريف العمولات الخاصة.

وعزا البنك السعودي الفرنسي ارتفاع صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 16.30%، وذلك رغم ارتفاع إجمال المصاريف التشغيلية بواقع 15.02%.

وأشار المصرف السعودي الفرنسي إلى أن ارتفاع الدخل التشغيلي كان بسبب صعود صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات، والذي قابله تراجعا جزئيا في صافي دخل المتاجرة والصرف الأجنبي.

وقال البنك السعودي الفرنسي إن ارتفاع المصاريف التشغيلية يعود إلى صعود صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف، فضلا عن رواتب ومصاريف الموظفين والمصاريف التشغيلية الأخرى، وأيضا؛ المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وارتفعت الموجودات بنسبة 9.2% إلى 253.3 مليار ريال، والودائع بنسبة 9.3% إلى 172.2 مليار ريال، والقروض بنسبة 12.8% إلى 179.3 مليار ريال.