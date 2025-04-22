أرباح “الإمارات دبي الوطني” في الربع الأول من 2025 تتجاوز التوقعات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني “Emirates NBD”، عن تسجيل أرباح صافية تجاوزت توقعات المحللين، بلغت 6.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، رغم انخفاضها 7% على أساس سنوي.

وتوقع المحللين، أن يحقق بنك الإمارات دبي الوطني، وهو أكبر مصرف في دبي، أرباح صافية، تبلغ 5.7 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2025، حسب بلومبرغ.

ارتفاع أرباح “الإمارات دبي الوطني” قبل الضرائب

وكشف بنك الإمارات دبي الوطني، في بيان نتائج الأعمال الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح قبل احتساب الضرائب، بنسبة 56% لتصل إلى 7.8 مليار درهم، مدفوعة بنشاط إقراضي قوي، وتحسن ملحوظ في توزيع الودائع، إلى جانب طرح مجموعة من المنتجات الجديدة.

وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في رفع إجمالي الدخل، بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفبراير الماضي، عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في الإمارات إلى “مستقرة” من “إيجابية”، وذلك بسبب تعديل توقعاتها إلى تراجع الأرباح، بعد بلغوها مستويات قياسية، نتيجة أسعار الفائدة المنخفضة، وزيادة الضرائب على الشركات.

نمو ملحوظ في الودائع

سجلت ودائع العملاء لدى البنك، ارتفاعاً بنسبة 5%، مدعومة بزيادة تاريخية بلغت 27 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية، وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، ما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في خدمات البنك.

ارتفاع القروض بدعم من الشبكة الدولية

كما شهدت محفظة القروض، ارتفاعاً بقيمة 18 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان أكثر من نصف هذا النمو ناتجاً عن أنشطة الإقراض في الأسواق الدولية التي يعمل بها “Emirates NBD”، ما يعزز من تنوع مصادر الإيرادات، واستدامتها.

تجاوز الأصول حاجز التريليون درهم

ونجح “Emirates NBD”، في تجاوز أصوله الإجمالية حاجز التريليون درهم، ما يعكس قوة مركزه المالي، وتوسعه المستمر في مختلف القطاعات المصرفية.