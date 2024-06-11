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السعودية توفر عربات كهربائية كبيرة الحجم للطواف والسعي خلال موسم الحج

وفرت الهيئة العامة للعناية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 251 عربة كهربائية لخدمة الحجاج كبار السن وذوي الإعاقة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفير 251 عربة كهربائية كبيرة الحجم لخدمة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 2024.

وأوضحت الهيئة أن هذه العربات تعمل على مدار الساعة لتسهيل عملية الطواف والسعي للحجاج من كبار السن وذوي الإعاقة، مما يعزز من راحتهم وتمكينهم من أداء مناسك الحج بسهولة ويسر.

وأكدت أن العربات تتواجد في مواقع استراتيجية تشمل مداخل سلم أجياد الكهربائي، ومصاعد باب الملك عبدالعزيز، ومصاعد باب العمرة، بالإضافة إلى جسر أجياد وجسر الشبيكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تماشياً مع توجيهات الحكومة السعودية التي تسعى جاهدة لتوفير كافة الوسائل التي تسهل وتيسر على الحجاج أداء مناسكهم.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة سنوياً لخدمة الحجاج والمعتمرين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

وتؤكد الهيئة التزامها المستمر بتقديم كل ما من شأنه تسهيل تجربة الحج للحجاج من مختلف الفئات، وضمان أدائهم للمناسك بكل سهولة وراحة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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