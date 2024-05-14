5.7 مليون مسافر عبر رحلات الاتحاد للطيران في 4 أشهر

قالت شركة الاتحاد للطيران اليوم الثلاثاء، إنها نقلت نحو 5.7 مليون مسافر خلال أول 4 أشهر من عام 2024، ونحو 1.4 مليون مسافر في أبريل/نيسان من نفس العام.

وفقا لبيان النتائج الأولية لحركة المسافرين الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”، قالت الاتحاد للطيران إن شهر أبريل/نيسان الماضي، سجل نسبة إشغال في المقاعد بلغت 84%.

أسطول شركة الاتحاد للطيران

وبلغ حجم أسطول شركة الاتحاد للطيران نحو 89 طائرة تخدم 68 وجهة في جميع أنحاء العالم، حيث تواصل الشركة الإماراتية زيادة جهودها في التوسع في شبكة وجهاتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران أنطونوالدو نيفيس، أن نسبة النمو في أعداد المسافرين سجلت نحو 39% خلال شهر أبريل/نيسان على أساس سنوي.

وأكد أن بيانات شهر أبريل/نيسان تسهم في تعزيز النمو الإيجابي للشركة وتسهم في زيادة 4% في عامل الحمولة.

نتائج مالية قوية

وسجلت شركة الاتحاد للطيران نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من 2024، حيث أكد أنطونوالدو نيفيس، أن أرباح الربع الأول من 2024 بلغت ما يعادل صافي الربح الكلي للسنة المالية 2023.

وشهد شهر أبريل/نيسان تشغيل شركة الاتحاد للطيران لطائرتها العملاقة من طراز A380 إلى نيويورك، وتعتزم الشركة أيضا تشغيل الطائرة إلى باريس بحلول مطلع نوفمبر/تشرين الثاني من 2024.