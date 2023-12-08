الاتحاد للطيران تفوز بجائزة عالمية

فازت شركة الاتحاد للطيران بجائزة “شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم لعام 2023″، الجائزة الأعلى في حفل الجوائز السنوي “ديزاين أير”. كما حصلت أيضاً على جائزة “شركة الطيران ذات العلامة التجارية الأكثر تطوراً”.

وقال منظمو الحدث بالمناسبة: “لم يكن تألق الاتحاد للطيران على مستوى منطقتها وحسب، حيث فازت الناقلة بجائزة “شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم بالشرق الأوسط لعام 2023″، بل تفوقت أيضاً على شركات الطيران العالمية وفازت بجائزتنا المرموقة وحصدت لقب “شركة الطيران المبتكرة لعام 2023 على مستوى العالم.”. الأمر الذي يؤكد على تميز وريادة الاتحاد للطيران عالمياً في مجال الابتكار لهذا العام.”

واحتفلت الشركة بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم وكشفت عن خطتها المستقبلية 2030، وأعلنت عن عزمها في التوسع في شبكة وجهاتها في العام المقبل.

وكشفت الاتحاد للطيران عن تصاميم داخلية مبهرة لطائراتها الجديدة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر التي تقدم مستويات محسّنة من الراحة والخصوصية للضيوف.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: “إن تحقيق هذا الفوز ما هو إلا شهادة على العمل الدؤوب والتفاني لأسرة الاتحاد. نفخر بثقة ودعم ضيوفنا ونشكرهم على كونهم جزءاً من رحلتنا”.

ومن جهته علق جوني كلارك، مؤسس جائزة “ذا ديزاين أير”، قائلاً: “عملت الاتحاد للطيران بلا كلل لسنوات عديدة في تطوير مستوى منتجها وصورتها واستمرارية خدماتها عبر أسطولها. ولهذه الأسباب بالتحديد نفتخر بتكريم الاتحاد للطيران كأكثر علامة طيران تجارية تطوراً لهذا العام. ولم تتوقف الناقلة في جهودها لرفع تجربة المسافرين سواء في الاجواء أو على الأرض”.