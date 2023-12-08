فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inطيرانآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

الاتحاد للطيران تفوز بجائزة عالمية

الاتحاد للطيران تحصد الجائزة العالمية عن فئة “شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم لعام 2023

فريق التحرير by فريق التحرير
الاتحاد للطيران تفوز بجائزة عالمية

فازت شركة الاتحاد للطيران بجائزة “شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم لعام 2023″، الجائزة الأعلى في حفل الجوائز السنوي “ديزاين أير”. كما حصلت أيضاً على جائزة “شركة الطيران ذات العلامة التجارية الأكثر تطوراً”. 

وقال منظمو الحدث بالمناسبة: “لم يكن تألق الاتحاد للطيران على مستوى منطقتها وحسب، حيث فازت الناقلة بجائزة “شركة الطيران الرائدة في مجال التصميم بالشرق الأوسط لعام 2023″، بل تفوقت أيضاً على شركات الطيران العالمية وفازت بجائزتنا المرموقة وحصدت لقب “شركة الطيران المبتكرة لعام 2023 على مستوى العالم.”. الأمر الذي يؤكد على تميز وريادة الاتحاد للطيران عالمياً في مجال الابتكار لهذا العام.” 

واحتفلت الشركة بذكرى مرور 20 عاماً على تأسيسها في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم وكشفت عن خطتها المستقبلية 2030، وأعلنت عن عزمها في التوسع في شبكة وجهاتها في العام المقبل.

وكشفت الاتحاد للطيران عن تصاميم داخلية مبهرة لطائراتها الجديدة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر التي تقدم مستويات محسّنة من الراحة والخصوصية للضيوف. 

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: “إن تحقيق هذا الفوز ما هو إلا شهادة على العمل الدؤوب والتفاني لأسرة الاتحاد. نفخر بثقة ودعم ضيوفنا ونشكرهم على كونهم جزءاً من رحلتنا”.

ومن جهته علق جوني كلارك، مؤسس جائزة “ذا ديزاين أير”، قائلاً: “عملت الاتحاد للطيران بلا كلل لسنوات عديدة في تطوير مستوى منتجها وصورتها واستمرارية خدماتها عبر أسطولها. ولهذه الأسباب بالتحديد نفتخر بتكريم الاتحاد للطيران كأكثر علامة طيران تجارية تطوراً لهذا العام. ولم تتوقف الناقلة في جهودها لرفع تجربة المسافرين سواء في الاجواء أو على الأرض”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...