أعلنت بيانات رسمية أن مطار الملك فهد الدولي حقق إنجازًا تاريخيًا بخدمة نحو 10.9 ملايين مسافر خلال العام الماضي، وهو رقم لم يسجل من قبل منذ افتتاح المطار.

وفقًا للبيانات، سجلت نسبة النمو إلى حوالي 16.2% على أساس سنوي، وهي زيادة تعكس تحقيق استراتيجية المملكة في مجال النقل والخدمات اللوجستية.



قال محمد الحسني، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، إن عام 2023 شهد تحقيق العديد من الأرقام القياسية، حيث شهد مطار الملك فهد الدولي نموًا بنسبة 16% في عدد الرحلات، وتم تسجيل 99.5 ألف رحلة.

وأضاف أن أعداد شركات الطيران المشغلة للرحلات عبر المطار ارتفعت بنسبة 17% في عام 2023، وتم تسجيل 48 شركة طيران، منها 45 شركة أجنبية و3 شركات وطنية.



وأشار الحسني إلى أن الوجهات المحلية والدولية زادت إلى 65 وجهة، بنسبة زيادة قدرها 12% على أساس سنوي، حيث توزعت إلى 49 وجهة دولية و16 وجهة محلية. وفي إحدى الأرقام البارزة، نقل المطار 3.3 مليون حقيبة خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر من عام 2023، مما يعكس التزايد الكبير في حركة الركاب والأنشطة المتصلة بالمطار.



تعكس هذه الأرقام الإنجازات الملحوظة التي حققها مطار الملك فهد الدولي وتعزز مكانته كمركز رئيسي للنقل والسفر في المنطقة، مع توقعات مستقبلية واعدة لاستمرار النمو والتطور في السنوات القادمة.

#مطار_الملك_فهد_الدولي ⁦@KFIAirport⁩ يكسر حاجز الـ 10 ملايين مسافر ويسجل خلال 2023 رقما قياسيا منذ افتتاحه pic.twitter.com/P1i32nbOKO — شركة مطارات الدمام (@DACOKSA) January 16, 2024