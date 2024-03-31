أول رحلة دولية إلى مطار البحر الأحمر.. فلاي دبي تخدم الوجهة السعودية

سيستقبل مطار البحر الأحمر الدولي (RSI) الذي تم افتتاحه مؤخرًا في المملكة العربية السعودية أول رحلة دولية له في 18 أبريل من دبي.

وستقدم “فلاي دبي” عملياتها مرتين في الأسبوع من الإمارات إلى وجهة البحر الأحمر سريعة النمو.

منذ سبتمبر 2023، عندما تم افتتاح المطار لأول مرة، تعمل شركة الطيران السعودية على تشغيل الرحلات الداخلية.

وقال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة Red Sea Global، في بيان: “إننا نتطلع إلى الانفتاح الحقيقي على العالم والترحيب بالزوار من دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع وخارجها”.

تتوقع RSI أن تخدم مليون ضيف سنويًا بكامل طاقتها. وأضاف باجانو: “كانت رحلتنا الافتتاحية قبل ستة أشهر فقط بداية رحلتنا نحو تحقيق هذا الهدف، وهذه الرحلة الدولية الأولى هي خطوة أخرى في جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم”.

RSG مملوكة لصندوق الثروة السعودي PIF وتسيطر على مشروع البحر الأحمر وأمالا بالكامل.

وكان باجانو قد صرح للصحفيين في نوفمبر 2023 أنه بينما تعمل RSG على افتتاح المنتجعات الـ 13 المتبقية من المرحلة الأولى طوال عامي 2024 و2025، فمن المتوقع خدمة متجهة إلى دبي، على الرغم من أنه لم يذكر اسم شركة النقل في ذلك الوقت.

هناك منتجعان مفتوحان حاليًا في وجهة مشروع جيجا، وهما منتجع Six Senses Southern Dunes ومنتجع St. Regis Red Sea.



ومن المتوقع افتتاح ثلاثة منتجعات أخرى في عام 2024: نجوما، محمية ريتز كارلتون؛ وتجربة فيلا فوق الماء مع شيبارا؛ ومنتجع ديزرت روك الواقع بين الجبال.

ويهدف المطار، الذي سيكون بمثابة المركز الرئيسي للسفر إلى المنطقة، إلى أن يصبح أول مطار محايد للكربون في الشرق الأوسط – بدءًا من تبسيط العمليات وحتى القضاء على انبعاثات الكربون وتعويضها.

وتشمل هذه استخدام المواد المحلية، ودمج الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المائة، وتقليل التلوث الضوئي.



ويمتد هذا الالتزام بالممارسات المستدامة عبر المشروع، الذي يتم تشغيله بواسطة خمس مزارع للطاقة الشمسية خارج الشبكة تحتوي على 760 ألف لوحة، وواحدة من أكبر مرافق تخزين البطاريات في العالم.

عند اكتمال المشروع في عام 2030، سيضم المشروع 50 منتجعًا يضم 8000 غرفة فندقية وأكثر من 1000 عقار سكني عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.

وتشمل الوجهة أيضًا مراسي فاخرة، وملاعب جولف، وأماكن ترفيهية، وخيارات متنوعة لتناول الطعام، ومرافق ترفيهية.