“الخدمات الأرضية” تُجدد عقدها مع “طيران ناس” 5 سنوات بقيمة 2 مليار ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، اليوم الأحد، عن توقيع عقد تجديد مع شركة طيران ناس لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من مطلع عام 2024 حتى نهاية عام 2028. وبموجب هذا الاتفاق، ستواصل “الخدمات الأرضية” تقديم خدمات المناولة الأرضية لرحلات طيران ناس الداخلية والدولية في جميع مطارات المملكة.

وأوضحت الشركة السعودية، أن تقدر قيمة العقد المتوقعة خلال 5 سنوات بملياري ريال، مما يُعزز استدامة إيرادات “الخدمات الأرضية” خلال فترة العقد.

تعزيز الأداء المالي

ووفقًا للبيان الصادر عن الشركة، تأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي “الخدمات الأرضية” لتعزيز إيراداتها وتحقيق أرباح مستدامة، فقد حققت الشركة صافي أرباح 61.6 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بخسائر 107.77 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

وقد حققت “الخدمات الأرضية” تحولًا ملحوظًا في عام 2023، حيث سجلت صافي ربح قدره 211.48 مليون ريال، بعد أن كانت قد تكبدت خسائر بلغت 244.49 مليون ريال في عام 2022. ويعود هذا التحول الإيجابي إلى الزيادة في الإيرادات بمقدار 481.9 مليون ريال عن عام 2022.

وأضافت أنه على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة 24.4%، نجحت في الحد من ارتفاع تكاليف الإيرادات إلى 12.8% بمقدار231.9 مليون ريال سعودي، وذلك بفضل مبادراتها لرفع الإنتاجية والترشيد في المصاريف.