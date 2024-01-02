نتائج قياسية لطيران ناس في 2023

أعلنت شركة “طيران ناس” السعودية، أنها نقلت أكثر من 11.1 مليون مسافر خلال 2023، لتحقق بذلك نتائج قياسية غير مسبوقة وتسجل ارتفاعاً تاريخياً على أساس سنوي بنسبة نمو تجاوزت 28% بالمقارنة مع 2022.

ويأتي ذلك بعدما رفعت الشركة تعداد طائراتها إلى 64 طائرة بزيادة بلغت نسبتها 35% وفق الخطة التي وضعتها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”. كما رفعت عدد وجهاتها إلى 57 وجهة في 10 دول.

وأطلقت مطلع العام المنصرم مركز عملياتها الرابع في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

وقال الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لطيران ناس بندر المهنا في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الشركة تمضي بثبات لتحقيق أهدافها الإستراتيجية بالتوازي مع الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من الإسهام في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وبالتواؤم مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن لتسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين.

وحصلت “طيران ناس” على العديد من الجوائز الدولية خلال 2023 ومنها جائزة “سكاي تراكس” كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة السادسة على التوالي، مع تصنيفها كرابع أفضل شركة طيران اقتصادي في العالم، إضافة إلى جائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، خلال مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.