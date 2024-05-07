طيران الجزيرة تستعد لاستلام 6 طائرات جديدة من إيرباص

كشفت شركة طيران الجزيرة الكويتية، عن خططها لاستلام ست طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo بدءًا من عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط توسع الشركة الرامية إلى تعزيز أسطولها وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدماتها.

في عام 2022، وقعت طيران الجزيرة عقدًا مع شركة إيرباص لشراء 28 طائرة من طراز A320neo بقيمة إجمالية تقارب 3 مليارات دولار.

وتعتبر هذه الصفقة الأكبر من نوعها في تاريخ الشركة، وتُعدّ خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح شركة طيران إقليمية رائدة.

وتواكب طيران الجزيرة خطط توسع أسطولها بتطوير مبنى الركاب (تي5) في مطار الكويت الدولي.

وتهدف هذه التوسعات إلى زيادة قدرة المبنى على استيعاب ما يصل إلى 7.5 مليون مسافر سنويًا، بدءًا من نهاية عام 2026.

وسيوفر المبنى المُحسّن تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة للمسافرين، مع تعزيز فرص إيرادات الشركة.

وعلى الرغم من الأداء المالي القوي لطيران الجزيرة في الربع الأول من عام 2024، واجهت الشركة بعض التحديات بسبب تقلبات أسعار العملة، خاصةً انخفاض قيمة الجنيه المصري.

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 2.5 مليون دينار كويتي ناتجة عن صرف العملات الأجنبية، إلا أن الشركة تتخذ خطوات استباقية للتخفيف من تأثير هذه التقلبات، مثل تحويل النقد بشكل منتظم من جميع البلدان التي تعمل بها.