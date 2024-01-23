المسافر أول شريك محلي لـطيران الرياض في السعودية

أصبحت شركة “المسافر“، وهي جزء من مجموعة “سيرا”، أول شريك محلي لشركة “طيران الرياض” في السعودية.

وقد أعلنت “طيران الرياض”، الطيران الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع “المسافر” خلال ملتقى السياحة السعودي 2024 الذي تستضيفه العاصمة الرياض، بهدف تعزيز نمو قطاع السياحة في المملكة.

وستعمل الشركتان على:

اختبار وابتكار حلول تكنولوجية لدعم وتعزيز كفاءة الأعمال في الوقت الذي يستعد فيه “طيران الرياض” لتوفير خدماته للمسافرين بدءاً من عام 2025.

قيام “المسافر” بدمج عروض “طيران الرياض” عبر منصاتها المخصصة للشركات والأفراد، بما يضمن تزويد العملاء بخيارات سفر متكاملة عبر مختلف وجهاتها.

توفير مجموعة من الباقات والعروض المخصصة لتسهيل السفر داخل المملكة وخارجها، ليتسنى لعملاء “المسافر” الاستفادة من تجربة سفر سلسة على متن رحلات “طيران الرياض”.

وتستهدف طيران الرياض ربط المسافرين بأكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد القطاع السياحي، والمتمثلة في زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10% بنهاية العقد.