ضمن النقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية يتجه قطاع الطيران إلى تطوير خدماته من خلال ابتكار تجربة التسوق للمسافرين ومنحهم ميزة استثنائية للأسواق الحرة من خلال المنافذ الجوية.

حيث منحت شركة مطارات جدة، رخصة التشغيل التجاري لمدة 7 سنوات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، لشركة “هاينمن” العالمية، بهدف تحسين تجربة المسافرين عبر المطار.



وأعلنت شركة مطارات جدة، اليوم عن إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع شركة “هاينمن” العالمية والشركات المتحالفة معها والمتخصصة في تقديم خيارات التسوق في مناطق “الأسواق الحرة” بالمطارات الدولية، في منطقة المغادرة الدولية في صالة (1) والصالة الشمالية.



وأوضح رئيس مجلس المديرين لشركة مطارات جدة المهندس رائد المديهيم، أن منح رخصة الامتياز التجاري لتشغيل السوق الحرة للتحالف الجديد الذي يمتلك خبرة تشغيلية تتجاوز 30 سنة في قطاع الطيران سيعطي ميزة إضافية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي كأحد أكبر المطارات في العالم، بما يتواءم مع مستهدفات المطار كأحد أسرع المطارات نموًا في العالم من حيث أعداد الركاب والحركة التشغيلية.

وأكد سعي شركة مطارات جدة المتواصل لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في المطار وفق مستجدات قطاع النقل الجوي، تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.



وكشف المديهيم، أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يستهدف خدمة أكثر من 114 مليون مسافر، وتدشين وجهات سفر جديدة لتصل إلى 150 وجهة سفر، وزيادة الإيرادات غير الجوية إلى 45% من إجمالي الإيرادات بحلول عام 2030، مضيفًا أن شركة مطارات جدة تسير على خطى ثابتة وخطة استراتيجية واضحة لتحقيق تلك المستهدفات.



و قال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة، أن الاتفاقية تستهدف تطوير الخدمات في المطار، وتحسين تجربة المسافرين من خلال إيجاد تجربة مميزة في السوق الحرة كأفضل المرافق التجارية على مستوى العالم، بما يليق بمكانة المملكة العربيةالسعودية، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها قطاع الطيران بشكل عام، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بشكل خاص، وتطرق إلى أهمية الاتفاقية للإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، ومساهمتها في إثراء تجربة السفر عبر المطار الذي يشهد حركة تشغيلية متنامية.



الاتفاقية جمعت خبراء تشغيل الأسواق الحرة العالميين من أصحاب الخبرة مع المختصين في مجال التجارة في السوق السعودي لتقديم أفضل العلامات التجارية من قطاعات الجمال والأزياء والإكسسوارات والحلويات تحت سقف واحد، ضمن الجهود التطويرية التي تبذلها شركة مطارات جدة مع شركائها؛ بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات والخيارات المتنوعة لمسافري المطار، وتوفير أفضل الحلول التي تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم.

بحضور رئيس مجلس المديرين

م. رائد المديهيم..

الرئيس التنفيذي لـ #مطارات_جدة

أ. أيمن أبوعباة يُوقع

مع شركة هاينمن العالمية والشركات المتحالفة معها لتقديم خدمات منطقة #السوق_الحرة

في #مطار_الملك_عبدالعزيز. pic.twitter.com/MJ6J9qkqFs — مطارات جدة (@JedcoKSA) December 13, 2023