“مدن السعودية” توقع 9 مشروعات جديدة بقيمة مليار ريال

ضمن خطط المملكة العربية السعودية لتهيئة بيئة استثمارية وصناعية جاذبة، وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن السعودية“، تسعة عقود بقيمة تتجاوز مليار ريال سعودي.

الاتفاقيات وقعتها “مدن السعودية“، مع شركات القطاع الخاص بهدف تطوير المدن الصناعية، وتماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية، و”رؤية المملكة 2030“، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

“مدن السعودية” تنجح في تطوير 209 ملايين متر مربع

منذ تأسيسها نجحت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن“، في تطوير 209 ملايين متر مربع، ونفذت منظومة بنية تحتية متكاملة.

وتشرف “مدن السعودية”، في الوقت الحالي على 36 مدينة صناعية، بينها 6 واحات صناعية حول المملكة تضم ما يزيد على 6500 منشأة صناعية تعزز القطاع الصناعي، وتسهم في مضاعفة الصادرات الوطنية.

المشروعات الجديدة

وتشمل المشروعات الجديدة التي اتفقت عليها “مدن” ما يلي:

1 ـ توقيع عقد استكمال مشروعات تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثالثة بجدة.

2 ـ توقيع عقد تطوير البنى التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة وتوفير أراضٍ استثمارية بمساحات 4.3 ملايين متر مربع، وذلك لتطوير منظومتها الاستثمارية، ومواكبة تطلعات المستثمرين المحليين والعالميين.

3 ـ توقيع عقد تطوير البنى التحتية في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وتوفير أراضٍ استثمارية بمساحات 2.5 مليون متر مربع تلبية للطلب العالي على الاستثمار الصناعي بالمنطقة الشرقية.

4 ـ عقد إنشاء خطوط هوائية بجهد 132 ك.ف في المدينة الصناعية بتبوك بسعة 100 م.ف.أ.

5 ـ توقيع عقد إنشاء خطوط هوائية بجهد 115 ك.ف في المدينة الصناعية بحفر الباطن بسعة 100 م.ف.أ، ما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ويُلبي احتياجات المستثمرين الصناعيين من الطاقة الكهربائية.

وتحرص “مدن” على تطوير مدن صناعية بمعايير عالمية تدعم تحول المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي حيث أطلقت منذ بداية عام 2024، واحة مدن بجدة ضمن حزمة مشاريعها الجاذبة للصناعات النوعية، والداعمة لمشاريع ريادة الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.