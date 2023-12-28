السعودية تستأنف عملية تصدير الرمال الحمراء



استأنفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملية تصدير الرمل الأحمر (الكثبان الرملية) من المجمع التعديني المعتمد والمخصص لنهل الرمال في غونان بالمنطقة الشرقية.

يأتي هذا كجزء من المرحلة الأولى من مراحل تدريجية تهدف لاستئناف تصدير الرمل والبحص من عدة مجمعات تعدينية معتمدة.



وأوضحت الوزارة أن استئناف تصدير الرمل الأحمر والبحص جاء بعد إتمام الدراسات الفنية والبيئية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.

كما أشارت إلى عقد عدة اجتماعات وورش عمل مع المستثمرين وإعداد الأدلة الإرشادية ووضع الضوابط والإجراءات لطلبات التصدير.

وأوضحت الوزارة أن عملية اختيار المجمعات التعدينية لاستئناف تصدير الخامات الأساسية لمواد البناء تمت وفقاً لعدة معايير، منها القرب من المنافذ الحدودية، وتنسيق فعال مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهود المبذولة في تطوير هذه المجمعات التعدينية لتطبيق عمليات الرقابة والامتثال.



وأشارت الوزارة إلى تيسير إجراءات إصدار التصاريح للتصدير للمستثمرين الحاصلين على رخص استغلال داخل المجمع التعديني في غونان بالمنطقة الشرقية من خلال منصة تعدين. كما أكدت على أنه سيتم تباعاً استئناف التصدير من المجمعات التعدينية المستهدفة بعد استكمال الإجراءات والدراسات اللازمة لذلك.

الرمال الحمراء تُستخدم في عدة صناعات واستخدامات مختلفة، من بينها:

صناعة الزجاج: تُستخدم الرمال الحمراء كمادة خام في صناعة الزجاج، حيث يُمزج مع مواد أخرى مثل الصودا والجبس والكالسيوم لإنتاج الزجاج. البناء والتشييد: يُستخدم الرمل الأحمر في مجال البناء لتصنيع الخرسانة والطوب والأحجار الصناعية، كما يستخدم أيضًا في مواد التعبئة والتغطية. الديكور والتصميم اللاندسكيبي: يُستخدم الرمل الحمراء في الديكورات الخارجية والداخلية، فضلاً عن استخدامه في صنع الأشكال الزخرفية والتماثيل وتصميم الحدائق والمناظر الطبيعية. الصناعات الكيميائية: يستخدم الرمل الحمراء أحيانًا كمادة خام في بعض الصناعات الكيميائية لإنتاج المواد الكيميائية والمركبات الأخرى. الرياضات الشاطئية: في بعض الأماكن، يُستخدم الرمل الحمراء كمادة لبناء الملاعب للرياضات الشاطئية مثل الكرة الطائرة على الشاطئ والبتشفولي. الأغراض الصناعية الأخرى: يُمكن استخدام الرمل الحمراء في الصناعات الكلورية، وفي صناعة السيراميك، وفي بعض عمليات التنظيف الصناعي.

السعودية تعتبر واحدة من أكبر الدول من حيث الامتداد الصحراوي وتوفرها للرمال الصحراوية بمختلف أنواعها، مما يُظهر أهمية هذه الموارد الطبيعية في الاقتصاد والصناعة في البلاد.