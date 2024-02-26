ارتفاع عدد المصانع في السعودية بنسبة 10%

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% خلال العام 2023، ليصل العدد إلى 11549 مصنعًا، مقارنة بعددها في عام 2022 الذي بلغ 10518 مصنعًا.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن هذا الارتفاع جاء مدعومًا بصدور 1379 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال العام، بقيمة استثمارات تجاوزت 81 مليار ريال، ما ساهم في بدء الإنتاج في 1058 مصنعًا بتكلفة تصل إلى 45 مليار ريال.



وأضاف الجراح أن إجمالي الاستثمارات في المصانع القائمة بلغت 1.541 تريليون ريال حتى نهاية عام 2023، مع التركيز على 25 نشاطًا صناعيًا، أبرزها صناعة المنتجات الغذائية، وتصنيع المعادن اللافلزية، وصناعة المنتجات المعدنية المشكلة، إضافة إلى صناعة المطاط واللدائن.





وحظيت منطقة الرياض وفقًا للتقرير، بالنصيب الأكبر من التراخيص الصادرة بواقع بـ479 ترخيصًا، بينما احتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية بـ340 ترخيصًا، تليها منطقة مكة المكرمة بـ269 ترخيصًا، ثم منطقة القصيم بـ87، ومنطقة المدينة المنورة بـ79 ترخيصًا.



وأظهر التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال العام الماضي توزعت على 24 نشاطًا صناعيًا، يأتي في مقدمتها نشاط تصنيع منتجات المعادن اللافلزية بـ228 مصنعًا، يليه نشاط تصنيع المنتجات الغذائية بـ175 مصنعًا، ثم نشاط صناعة المعادن المشكلة بواقع 119 مصنعًا، في حين استحوذت المصانع الوطنية على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بـ868 مصنعًا، تليها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بعدد 116 مصنعًا، ثم المصانع ذات الاستثمارات المشتركة بعدد 74 مصنعًا، فيما حظيت المنطقة الشرقية بالعدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 274 مصنعًا، تليها منطقة الرياض بـ268 مصنعًا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ174، ومنطقة القصيم بـ93 مصنعًا.

وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تعلن عن ارتفاع عدد المصانع بنسبة 10% في عام 2023 pic.twitter.com/H4ZFhyuj7i — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) February 26, 2024