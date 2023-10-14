استراتيجية التقنية المالية السعودية… عام من التجربة

بدأت المملكة العربية السعودية حصد نتائج تجربتها المثمرة في استراتيجية التقنية المالية بعد مرور عام على إطلاقها لتصبح موطنا ومركزا عالميا رائد في برنامج تطوير القطاع المالي ضمن برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

وأصدرت وزارة المالية السعودية بيانا تمهيديا للعام 2024 ألقت خلاله الضوء على الإنجازات الاستراتيجية التي تحققت حتى الآن، بالإضافة إلى نظرة مستقبلية على الأهداف المتوقع تحقيقها في عامي 2025 و2030.

البيان ذكر أن السعودية عززت التمكين الاقتصادي على مستوى الفرد، وكذلك المجتمع بوجهٍ عام، حيث تسهم الاستراتيجية الجديدة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما تسهم استراتيجية التقنية المالية في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وجلب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية الاقتصاد الرقمي، إضافةً إلى تعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد مع العمل على تطوير العمليات الإلكترونية.

ما الذي تحقق من استراتيجية التقنية المالية في 2023؟

بلغ إجمالي عدد شركات التقنية المالية 183 شركة في الربع الثاني من عام 2023 ليُعد ذلك حصادا مثمرا في إطار التجربة السعودية الرائدة، كما تم تمكين القطاع في أنشطة مختلفة لتعزيز استقراره ونموه.

أسهمت التقنية المالية في جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، بالإضافة إلى صدور الإطار التنظيمي المصرفي المفتوح الذي يمثل مفهوما جديدا ونوعيا في القطاع المالي.

تحسنت البنية التحتية للقطاع بعد تمكين استخدام أفضل البيانات المالية للعملاء، واعتماد الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية الذي يهدف إلى دعم ابتكارات التقنية المالية ومواكبة الثورة التقنية المتسارعة في السوق المالية.

وتم تمكين الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارستها كمؤسسات سوق مالية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى شركات التقنية المالية لتتمكن من ممارسة أعمالها بكفاءة عالية ضمن بيئة تنظيمية داعمة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وجاء تنظيم طرح الأسهم بوساطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية ضمن أبرز ما تحقق في العام الجاري.

الذكاء الاصطناعي لاعباً أساسياً

حققت السعودية المرتبة 17 من بين 64 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023 بعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستراتيجية المالية، وحلت المملكة في المركز الثالث بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية العالمية لعام 2023.

وطوعت المملكة ضمن خطتها الذكاء الاصطناعي لتجعله لاعبا أساسيا في عملها مما أسهم في المزيد من التطور، ويقدم الدعم لاستراتيجية التقنية المالية بفعالية، وما يزال العمل جاريا على استفادة أضخم في الفترة المقبلة.

أهداف 2025-2030

لا تكتفي السعودية بعدد شركات التقنية المالية الحالية العاملة فوق أراضيها، وتستهدف الوصول إلى 230 شركة، مع زيادة نسبة حصة التعاملات غير النقدية (التعاملات الرقمية) لتصل إلى 70%.

ويأمل القطاع في أن يصل عدد الشركات المعنية باستخدام التقنية في السعودية إلى 525 شركة بحلول عام 2030، وأن يصبح حجم المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي بنحو 13 مليار ريال، بالإضافة إلى خلق 18 ألف فرصة توظيف مباشرة.

القطاعات المستفيدة من استراتيجية التقنية المالية

وفي ضوء الممارسات العالمية الرائدة، فإن الابتكار الذي يقدمه قطاع التقنية المالية في المملكة عبر الخدمات والحلول المعتمدة على التقنية سيسهم في تمكين قطاعات متعددة، منها التجزئة، والضيافة، والعقارات، والاستثمار، والنقل، والرعاية الصحية، كما يتوقع أن يسهم في نمو نسبة الأصول المدارة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030.