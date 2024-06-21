ماتيتو تسعى لبيع حصة لمستثمرين خارجيين

قالت شركة “ماتيتو”، المتخصصة في مجال المياه ومعالجة الصرف الصحي، إن المناقشات مستمرة مع مستثمرين خارجيين أعربوا عن رغبة قوية في الاستحواذ على حصة في الشركة، كما أورد موقع “ميد”.

وقالت ماتيتو في بيان إنها تدير عملية منفصلة، ​​من خلال مستشارها الاستثماري، مع مستثمرين خارجيين آخرين أعربوا عن رغبة قوية في الاستحواذ على حصة في الشركة.

وقالت الشركة “هذه المناقشات مستمرة ونحن واثقون من التوصل إلى نتيجة إيجابية”.

ومن بين المساهمين الآخرين في شركة ماتيتو القابضة شركة ميتسوبيشي وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

وكانت “ألفا ظبي القابضة” قد أعلنت في شهر أيلول / سبتمبر 2023 عن صفقة استحواذ على حصة أغلبية في شركة “ماتيتو القابضة”، العاملة في مجال المياه ومعالجة الصرف الصحي.

وقد قررت شركة “ألفا ظبي القابضة” عدم المضي قدماً في صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة “ماتيتو القابضة”.

وقالت الشركة، في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للاوراق المالية في 23 أيار / مايو الماضي، إنها قامت بانهاء المحادثات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل على حصة أغلبية في شركة “ماتيتو”، وذلك بعد دراسة متأنية وتحليل شامل.