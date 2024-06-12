صندوق الاستثمارات العامة السعودي مهتم بالاستثمار في البرازيل

أبدى ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عن رغبة الصندوق السيادي السعودي في توسعة استثماراته في البرازيل، مشيرًا إلى اهتمام خاص بقطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعدين وكذلك كرة القدم.

جاء ذلك خلال كلمته في “قمة الأولوية” التي انعقدت في ريو دي جانيرو، حيث أكد على أن الصندوق يمتلك إمكانات استثمارية كبيرة في الأسواق الخارجية، حيث تصل نسبة الاستثمارات الخارجية إلى 20% من إجمالي أصول الصندوق تحت الإدارة، أي ما يعادل 200 مليار دولار.

وكشف الرميان عن اهتمام الصندوق بقطاعي الترفيه والرياضة، خاصةً كرة القدم، نظرًا لتركيبة السكان الشبابية في المملكة، حيث يشكل الشباب دون سن 35 عامًا نسبة 70% من السكان.

وأشار إلى أن البرازيل تمثل بيئة مثالية لمناقشة الاستثمارات في كرة القدم.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد الرميان على استراتيجية المملكة الهادفة إلى إنتاج 50% من احتياجاتها الطاقوية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على الرغم من كونها من أكبر الدول المنتجة للوقود الأحفوري.

وأوضح أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس فقط مفيدًا للبيئة، بل إنه أيضًا فعال من حيث التكلفة، مشيرًا إلى نجاح المملكة في خفض تكلفة الطاقة الشمسية إلى سنت واحد لكل كيلوواط/ساعة.