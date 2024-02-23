70 مليار دولار.. هذه هي خطة صندوق الاستثمارات العامة السعودي الخارجية بعد 2025

من المتوقع أن يزيد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من استثماراته الخارجية لترتفع إلى 70 مليار دولار سنويًا بعد عام 2025.

وارتفعت الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بنسبة 13% بنهاية 2022 إلى 2.234 تريليون ريال سعودي (596 مليار دولار).

استثمارات صندوق الاستثمارات العامة

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر بن عثمان الرميان، الخميس، خلال مشاركته في افتتاح قمة “الأولوية” التابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، التي تقام في مدينة ميامي بأمريكا، إن الصندوق يستثمر ما بين 40 إلى 50 مليار دولار سنوياً، وهذا سيستمر حتى 2025، ومن المقرر أن يزيد ذلك بعد عام 2025، إلى 70 مليار دولار سنويا.

ونقلت بلومبرغ عن الرميان قوله، “إن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أكثر من 700 مليار دولار، يخصص أكثر من 70% من استثماراته في الاقتصاد المحلي، بينما تراجعت حصته الخارجية إلى أقل من 25 %، في ظل تركيز الصندوق على مشاريعه محليا”.

استثمار 100 مليار دولار في أمريكا

وبلغت استثمارات الصندوق حوالي 100 مليار دولار في أمريكا بين عامي 2017، و2023، ما ساهم في خلق أكثر من 103 آلاف فرصة عمل بالولايات المتحدة، وفق تصريحات الرميان.

وأشار إلى أن استثمارات الصندوق، في السوق الأمريكية تبلغ 40% من إجمالي الاستثمارات الدولية للصندوق على شكل استثمارات، أو مشتريات.

وأضاف الرميان، أن استثمارات الصندوق تستهدف بشكل رئيسي القطاعات الجديدة، ضمن خطته بإحداث أثر طويل الأمد بكونه المحرك الاقتصادي لرحلة التحول ضمن رؤية المملكة 2030، التي تمتاز عن غيرها من الخطط الاستراتيجية الدولية.

ووفق أحدث البيانات المتاحة، فإن الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ارتفعت 13% بنهاية 2022 إلى 2.234 تريليون ريال سعودي (596 مليار دولار) من 1.98 تريليون ريال (528 مليار دولار) بنهاية 2021.

ويلعب الصندوق دوراً كبيراً بصورة متزايدة في خطة تحول الاقتصاد السعودي ضمن “رؤية 2030“، إذ يشرف على مشاريع ضخمة عدة مثل مشروع مدينة “نيوم” المستقبلي الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، علاوة على تطوير السياحة الفاخرة على البحر الأحمر.

وفي 2023، أنفق صندوق الاستثمارات العامة 1.3 مليار دولار للاستحواذ على حصص في 4 شركات إنشاءات محلية لدعم صناعة البناء المحلية.

وفي سياق متصل، كشف تقرير لبلومبرغ الخميس، سعى صندوق الاستثمارات العامة إلى الاستحواذ على حصة في أكبر مجموعة إنشاءات في السعودية، حيث يعمل مع “مورغان ستانلي” على صفقة محتملة لشراء مجموعة “بن لادن” السعودية.