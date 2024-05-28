“ريوت بلاتفورمز” تكافح لشراء “بيتفارمز” لتعدين العملات المشفرة.. عرض جديد بـ950 مليون دولار

قدمت شركة “ريوت بلاتفورمز” (Riot Platforms)، لتعدين العملات المشفرة عرضا جديدا لشراء منافستها الأصغر الكندية “بيتفارمز” (Bitfarms Ltd)، مقابل 950 مليون دولار، بعد رفض الأخيرة لعرض استحواذ سابق الشهر الماضي.

وأعلنت “ريوت بلاتفورمز”، الثلاثاء في بيان رسمي، تقديم عرض شراء بسعر 2.30 دولار لكل سهم من أسهم “بيتفارمز”، على أن يتم سداد قيمة الصفقة نقدا، وفي صورة أسهم.

20 % زيادة في “ريوت بلاتفورمز” لشراء “بيتفارمز”

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن السعر الجديد يزيد بنسبة 20% عن سعر سهم “بيتفارمز”، في أبريل الماضي، قبل تقديم “ريوت بلاتفورمز”، عرض استحواذها السابق.

وتمتلك “ريوت بلاتفورمز”، حاليا 9.25% من أسهم بيتفارمز وهو ما يجعلها أكبر مساهم منفرد فيها، بحسب البيان.

وأشارت “ريوت بلاتفورمز”، إلى أن تغيير الإدارة الأخير في “بيتفارمز” يوضح وجود مشكلات حوكمة في الشرق، مضيفة أنها تعتزم الدعوة إلى إجراء تصويت على إضافة مديرين جدد للشركة الكندية.

التنصيف يزيد صفقات الاندماج في قطاع العملات المشفرة

وذكرت بلومبرغ، أن العرض الأخير يمثل أحدث إشارة إلى تزايد صفقات الاندماجات في قطاع تعدين العملات الرقمية المشفرة في أعقاب تحديث شفرة البتكوين المعروف باسم “التنصيف” والذي سيبدد مليارات الدولارات من إيرادات شركات تعدين الأصول الرقمية.

وتتطلع شركات التعدين الكبرى إلى شراء الشركات الأصغر لتوسيع أنشطتها في ظل تعديل اقتصاديات الصناعة الجديدة.

الصفقة تنشئ أكبر شركة لتعدين العملة المشفرة بيتكوين في العالم

وستؤدي صفقة استحواذ “ريوت بلاتفورمز”، على بيتفارمز في حال اتمامها إلى قيام أكبر شركة لتعدين العملة المشفرة بيتكوين في العالم، كما ستعزز قدرة الشركة على تعدين عملات بيتكوين لتصبح لاعبا أكبر إلى جانب شركتي مارثون ديجيتال هولدنجز، وكلين سبارك.

وارتفعت أسهم “بيتفارمز”، بنسبة 3.3% في تورونتو يوم الإثنين إلى 2.86 دولار كندي، أي ما يعادل حوالي 2.10 دولار، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 750 مليون دولار.

فيما ارتفعت قيمة “ريوت بلاتفورمز”، بنسبة 4٪ في نيويورك الجمعة الماضية، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 3 مليارات دولار.

وتأتي الصفقة المحتملة بعد أن قامت شركة “بيتفارمز”، بإقالة الرئيس التنفيذي المؤقت جيفري مورفي، هذا الشهر في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعها المدير التنفيذي ضد شركة التعدين التي تطالب بتعويض قدره 27 مليون دولار بسبب خرق العقد.

وقالت شركة “ريوت”، إنها قدمت عرضها في 22 أبريل إلى مجلس إدارة “بيتفارمز”، الذي رفض العرض دون أي “حوار موضوعي” حول الصفقة. وبموجب شروط العرض، سيمتلك مساهمو بيتفارمز حوالي 17% من الشركة المندمجة.

تعدين البيتكوين والتنصيف

ويعد تعدين البيتكوين عملية كثيفة الاستخدام للطاقة يستخدم فيها القائمون بالتعدين أجهزة كمبيوتر متخصصة للتحقق من صحة المعاملات على البلوكتشين، وكسب مكافآت في شكل رمز مميز.

ويؤدي خفض عملة البيتكوين إلى النصف إلى خفض المكافآت الرمزية – مصدر الإيرادات الرئيسي للقائمين بالتعدين – بنسبة 50٪ كل أربع سنوات تقريبًا.

وتهدف هذه العملية إلى الحفاظ على الحد الأقصى البالغ 21 مليون رمز والاحتفاظ بالعملة الرقمية كوسيلة للتحوط من التضخم.

في حين تمكنت بعض شركات التعدين الكبيرة مثل “ريوت”، من الاحتفاظ بالنقود والازدهار بعد الانخفاض إلى النصف، فإن العديد من شركات التعدين الصغيرة تفتقر إلى نفس القوة التفاوضية مع منتجي الكهرباء، ولديها قدرة أقل على الوصول إلى رأس المال.

وقالت شركة تعدين بيتكوين Stronghold Digital Mining هذا الشهر إنها تدرس البدائل، بما في ذلك بيع الشركة.

أكبر منشأة لتعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية

تمتلك شركة “ريوت”، أكبر منشأة لتعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية في ولاية تكساس بقدرة إجمالية تبلغ 700 ميغاواط.

وتقوم الشركة التي يقع مقرها في كاسل روك بولاية كولورادو ببناء موقع آخر في الولاية بقدرة تصل إلى جيجاوات واحد، وهذه الكمية من الطاقة تكفي لتشغيل 200 ألف منزل في تكساس.

كانت تكساس عرضة لظروف مناخية قاسية يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة لمنشآت التعدين.

وأسعار الطاقة للقائمين بالتعدين في الولاية، وهي مركز لتعدين العملات المشفرة، آخذة في الارتفاع مع انتقال عمال المناجم الجدد خلال السنوات القليلة الماضية.

في غضون ذلك، ضاعفت شركة “بيتفارمز”، جهودها لبناء عمليات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مواقع جديدة في أمريكا الجنوبية، حيث الكهرباء أرخص.