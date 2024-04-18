أصدر “تقرير الأثر” الذي أعدته السعودية للاستثمار الجريء (SVC)،اليوم، كشفًا حول مساهمة الشركة في تحقيق نسب نمو قياسية في منظومة الاستثمار الخاص بالمملكة للعام 2023، منذ تأسيسها في عام 2018.



ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي استثمارات SVC منذ تأسيسها عبر جميع برامجها مبلغًا قدره 2.6 مليار ريال سعودي، وقدر إجمالي أثر الاستثمارات التي التزم بها شركاء SVC بنحو 13.6 مليار ريال، مما أسهم في دعم العديد من المشاريع والشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.



كما تجاوز عدد الصناديق الاستثمارية التي استثمرت فيها SVC الـ 40 صندوقًا، مع استثمار أكثر من 700 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة في قطاعات متنوعة كالتجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم.



وبين التقرير أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة شهدت تضاعُف لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بلغ 21 مرة لتصل إلى 5.2 مليارات ريال سعودي (1.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 بالمقارنة مع 2018، العام الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC.



وأشار التقرير إلى أن استراتيجية SVC ساهمت بشكل كبير في حصول المملكة على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء لعام 2023، مما يعكس التطور الاقتصادي المستمر في المملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.



وأكد الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC، على التزام الشركة بتعزيز منظومة الاستثمار الخاص بإطلاق برامج ومنتجات استثمارية مبتكرة بناءً على دراسات وتحليلات احتياجات السوق، مؤكدًا أهمية دور المستثمرين من القطاع الخاص في دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو مستدام ومستدام.



وتمكنت استراتيجية الشركة خلال الخمسة أعوام الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات الوطنية.



السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في 40 صندوقاً استثمارياً … وتَضاعُف حجم الاستثمار في الشركات الناشئة 21 مرة.https://t.co/SUNqPvQTAK#واس_اقتصادي pic.twitter.com/3IisVDr3Q2 — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) April 18, 2024