الاستثمار في الذهب.. أفضل الطرق والأدوات للتحوط ضد التضخم

على الرغم من أن سعر الذهب قد تضاعف أربع مرات منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، إلا أن هناك عوامل تشير إلى أن الذهب يمتلك مستقبلاً واعداً. كما أنه لا ينبغي أن تتسم المحفظة الاستثمارية بالتنوع فلا تقتصر على أصل مالي واحد، وربما ينبغي على أي مستثمر ناجح أن تتضمن محفظته الاستثمارية على القليل من أصول المعادن، ومنها الذهب.

وتاريخياً، كان الذهب مُخزناً ثابتاً للقيمة كأصل آمن وللتحوط ضد التضخم وموثوقاً نسبياً على المدى الطويل، ولكن التقلبات على المدى القصير يمكن أن تكون غير متوقعة. ويمكن أن تختلف ربحية الاستثمار في الذهب حسب ظروف السوق واستراتيجية الاستثمار المستخدمة.

ويعتمد مستقبل الاستثمار في الذهب على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الظروف الاقتصادية العالمية، والتضخم، وتقلبات أسعار العملات. ومع ذلك، مع ظهور خيارات استثمار جديدة وتطور الاقتصاد العالمي، قد تتقلب شعبية الذهب وقيمته.

ويمكن أن يكون الاستثمار في الذهب آمناً نسبياً. لكن استثمار الذهب مثل أي استثمار آخر، هناك مخاطر مرتبطة بالاستثمار في الذهب. تشمل بعض المخاطر تقلبات السوق والتقلبات في أسعار الذهب والمخاطر الجيوسياسية ومخاطر السيولة لبعض أدوات الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، إذا اخترت الاستثمار في الذهب المادي فقد يكون عرضة للسرقة أو التلف إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح. من المهم فهم وإدارة هذه المخاطر قبل الاستثمار في الذهب.

ويتحرك سعر الذهب بواسطة قوى العرض والطلب. تشمل العوامل التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تحرك سعر الذهب في إنتاج وتعدين الذهب والتضخم وأسعار الفائدة وانعدام الأمن السياسي وتدفقات الملاذ الآمن وقيمة الدولار الأمريكي.

لماذا التداول والاستثمار بالذهب:

قد ترغب في التداول بالذهب إذا أردت:

المضاربة على ارتفاع وانخفاض سعر الذهب.

الرفع من القيمة المالية لتعرُّضك.

فتح مراكز بالذهب على المدى القصير.

التحوُّط لمحفظتك.

التداول دون امتلاك الأصل الأساسي.

وقد ترغب بالاستثمار في الذهب في حال:

اهتمامك بشراء وبيع الأسهم المُرتبطة بالذهب والصناديق الاستثمارية المُتعلقة بالذهب.

تركيزك على النمو الطويل الأجل.

رغبتك في بناء محفظة متنوعة.

رغبتك في الحصول على ملكية الأصل الأساسي.

رغبتك في الحصول على حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح (إذا تم دفعها).

طرق الاستثمار في الذهب

لا يوجد استثمار أفضل من غيره عندما نتحدث عن استثمار الذهب، تعتمد أفضل طرق الاستثمار في الذهب على الأهداف الفردية، وتحمل المخاطر، والوضع المالي. وتتضمن بعض خيارات الاستثمار في الذهب “الذهب المادي” و “صناديق الذهب” و “أسهم شركات تعدين الذهب” و “عقود الذهب الآجلة”.

وفي ما يأتي أبرز طرق الاستثمار في الذهب:

الذهب المادي: ويشمل ذلك شراء العملات الذهبية أو سبائك الذهب التي يمكن تخزينها في المنزل أو في منشأة آمنة.

ويشمل ذلك شراء العملات الذهبية أو سبائك الذهب التي يمكن تخزينها في المنزل أو في منشأة آمنة. صناديق الذهب: هي صناديق يتم تداولها في البورصة وتستثمر في الذهب وتتداول في البورصات مثل الأسهم.

هي صناديق يتم تداولها في البورصة وتستثمر في الذهب وتتداول في البورصات مثل الأسهم. أسهم الذهب: هي أسهم شركات تعدين الذهب وأسهم الشركات التي تقوم في إنتاجه وتصنيعه. وعادةً ما تكون أسهم الذهب أكثر جاذبية لمستثمري النمو من مستثمري الدخل. وترتفع أسهم الذهب وتنخفض مع ارتفاع سعر الذهب، ولكن هناك شركات تعدين مُدارة جيداً تحقق أرباحاً حتى عندما ينخفض سعر الذهب. وغالباً ما يرافق تضخم أسعار الذهب في تضخم أسعار أسهم الذهب.

هي أسهم شركات تعدين الذهب وأسهم الشركات التي تقوم في إنتاجه وتصنيعه. وعادةً ما تكون أسهم الذهب أكثر جاذبية لمستثمري النمو من مستثمري الدخل. وترتفع أسهم الذهب وتنخفض مع ارتفاع سعر الذهب، ولكن هناك شركات تعدين مُدارة جيداً تحقق أرباحاً حتى عندما ينخفض سعر الذهب. وغالباً ما يرافق تضخم أسعار الذهب في تضخم أسعار أسهم الذهب. عقود الذهب الآجلة: تتضمن تداول العقود الذهب في المستقبل بسعر محدد.

تتضمن تداول العقود الذهب في المستقبل بسعر محدد. عقود خيارات الذهب: يتضمن هذا الحق في شراء أو بيع الذهب بسعر محدد في أو قبل تاريخ معين.

يتضمن هذا الحق في شراء أو بيع الذهب بسعر محدد في أو قبل تاريخ معين. المشتقات المالية: تعتبر وسيلة فعالة وأحد أكثر انواع الاستثمار في الذهب شيوعاً، يتضمن الاستثمار في الذهب من خلال المشتقات المالية شراء عقود تستمد قيمتها من سعر الذهب، بدلاً من امتلاك الذهب الفعلي. يسمح هذا للمستثمرين بالاستفادة من التغيرات في سعر الذهب دون التكاليف المرتبطة والتحديات اللوجستية لشراء وتخزين الذهب المادي.

ولكل نوع من الاستثمار مخاطره ومنافعه الخاصة، لذلك من المهم البحث وفهم كل خيار قبل الاستثمار.

كيفية استثمار مبلغ صغير

يمكن استثمار مبلغ صغير في الذهب مع عدد قليل من الخيارات المختلفة، بما في ذلك:

صناديق الذهب : استثمر في صناديق الذهب، والتي تتيح لك شراء وبيع أسهم الذهب مثل أسهم شركات تعدين الذهب أو أسهم شركات التي تنخرط أعمالها في أسواق الذهب. بعض صناديق الذهب لديها حد أدنى منخفض للاستثمار.

استثمر في صناديق الذهب، والتي تتيح لك شراء وبيع أسهم الذهب مثل أسهم شركات تعدين الذهب أو أسهم شركات التي تنخرط أعمالها في أسواق الذهب. بعض صناديق الذهب لديها حد أدنى منخفض للاستثمار. العملات الذهبية أو السبائك الذهبية : شراء كميات صغيرة من الذهب المادي على شكل عملات معدنية أو سبائك ذهبية. تتوفر أحجام أصغر مثل 1/10 أوقية أو 1/4 أوقية، مما يجعلها في متناول الجميع.

شراء كميات صغيرة من الذهب المادي على شكل عملات معدنية أو سبائك ذهبية. تتوفر أحجام أصغر مثل 1/10 أوقية أو 1/4 أوقية، مما يجعلها في متناول الجميع. الاستثمار في الذهب عبر الانترنت: يقدم الوسطاء الماليين حسابات استثمار الذهب عبر الانترنت، حيث يمكنك إيداع مبالغ مالية صغيرة واستثمار الذهب بدءاً من 100 دولار أمريكي.

ويتضمن الاستثمار في سبائك الذهب عبر الإنترنت عادةً شراء سبائك الذهب من تاجر أو وسيط مرخص ومنظم ذائع الصيت يقدم إمكانية استثمار الذهب عبر الإنترنت. للاستثمار في سبائك الذهب عبر الإنترنت، اتبع الخطوات التالية:

ابحث واختر تاجراً أو وسيطاً ذا سمعة طيبة يعرض سبائك الذهب للبيع عبر الإنترنت.

حدد وزن وكمية سبائك الذهب التي ترغب في شرائها.

إنشاء حساب استثمار لدى الوسيط المالي وتقديم المعلومات الشخصية والمالية اللازمة.

قدم طلب شراء سبائك الذهب عبر الإنترنت وقم بالدفع باستخدام خيارات الدفع المتاحة.

من المهم أن تبذل العناية الواجبة وأن تختار وسيط مالي مرخص يلعب دور الوسيط بينك وبين بورصة الذهب.

عيوب الاستثمار في الذهب

تتمثل العيوب في أنه:

قد لا تتوفر سيولة كافية في المعروض، لأن المعروض من الذهب المستخرج حديثاً لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالاحتياجات المتزايدة للاقتصاد العالمي للحصول على عرض متناسب،

· هناك دول قد لا تكون قادرة على عزل اقتصادها عن الكساد أو التضخم.

بعض النصائح الاستثمارية

وفي ما يلي بعض نصائح الاستثمار في الذهب التي يجب مراعاتها قبل بدء الاستثمار في المعدن الأصفر:

حدد أهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر.

ابحث وافهم طرق الاستثمار في الذهب المختلفة.

ضع في اعتبارك الرسوم والنفقات المرتبطة بكل خيار استثماري.

حافظ على محفظة استثمارية متنوعة ولا تستثمر كل أموالك في الذهب.

ابق على اطلاع على الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية التي يمكن أن تؤثر على سعر الذهب.

تحلى بالصبر وخذ نظرة طويلة المدى عند الاستثمار في الذهب.