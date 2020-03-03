تحذير من رياح وغبار في المدينة المنورة

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مصحوبة بتدني مدى الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر. وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
تنبيه - #منطقة_المدينة_المنورة - #الحناكية #العلا ...+2
للتفاصيل https://t.co/QAGghr1lcV #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/tcUpY2AGWM— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) March 3, 2020
وفي حالة الطقس اليوم، توقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار و التي تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة.
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|شرورة
|31
|18
|30
|غبار
|طريف
|18
|04
|95
|ضباب
|الطائف
|27
|15
|80
|غائم جزئى / عوالق
|القنفذة
|32
|26
|90
|أتربة مثارة
|ينبع
|31
|16
|70
|رياح نشطة
|العلا
|28
|12
|35
|صحو
|الاحساء
|23
|12
|50
|أتربة مثارة
|بيشة
|31
|15
|80
|عوالق
|الوجه
|26
|16
|80
|رياح نشطة
|رفحا
|21
|07
|70
|صحو
|القريات
|20
|06
|75
|ضباب
|عرفات
|منى
|مزدلفة