صادرات السعودية تنخفض في 2019

إلى 1.05 تريليون ريال، مقارنة بـ1.177 تريليون ريال في 2018

أشارت صحيفة الوطن إلى انخفاض قيمة صادرات المملكة في 2019، وفقا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاء إلى 1.05 تريليون ريال، مقارنة بـ1.177 تريليون ريال في 2018. وتراجعت قيمة الصادرات السعودية 10.4% في 2019 بسبب الانخفاض في الصادرات البترولية بـ14%.

الربع الثالث 2019

انخفضت قيمة الصادرات في الربع الثالث من العام المنصرم بنسبة 18.2% لتبلغ نحو 236.1 مليار ريال مقارنة بنحو 288.4 مليار ريال في الربع المقابل من عام 2018، حيث انخفضت قيمة الصادرات النفطية بنحو 21.5% لتبلغ 181.3 مليار ريال. وانخفضت الصادرات الأخرى بنحو 4.7% (تشمل إعادة التصدير) لتبلغ 54.8 مليار ريال. في المقابل ارتفعت قيمة الواردات في نفس الربع بنسبة 8.0% قياساً بالربع المقابل من العام الفائت لتبلغ نحو 138.2 مليار ريال.

مشتريات المصارف التجارية

وكشفت البيانات الحديثة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن ارتفاع اجمالي مشتريات المصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 0.3% (2.4 مليار ريال) ليبلغ حوالي 924.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 8.9% (75.6 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجل ارتفاعا سنويا نسبته 18.0% (140.9 مليار ريال). وبمقارنة إجمالي المشتريات من المصارف المحلية بالربع السابق، يلاحظ ارتفاعه بنسبة 19.0% (18.0 مليار ريال). وانخفضت المشتريات من العملاء بنسبة 2.7% (3.5 مليار ريال)، وارتفعت المشتريات من العملاء بنسبة 2.7% (3.5 مليار ريال). وكذلك ارتفعت المشتريات من مصادر أخرى بنسبة 48.2% (8.2 مليار ريال)، في حين ارتفعت المشتريات من المصارف الخارجية بنسبة 4.9% (24.8 مليار ريال)، بينما انخفضت المشتريات من مؤسسة النقد بنسبة 26.7% (45.0 مليار ريال).

مبيعات المصارف

بالنسبة لمبيعات المصارف التجارية من النقد الأجنبي، بينت المؤسسة، أن هناك ارتفاع خلال الربع الرابع من العام الفائت بنسبة 2.5% (21.0 مليار ريال) ليبلغ نحو 863.6 مليار ريال، مقارنةً بارتفاع نسبته 9.8% (75.1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وسجلت المبيعات ارتفاعا سنويا نسبته 18.6% (135.2 مليار ريال) مقارنةً بالربع المقابل من العام نفسه. وبمقارنة إجمالي مبيعات المصارف من النقد الأجنبي بالربع السابق يلاحظ انخفاض المبيعات لمؤسسة النقد بنسبة 69.7% (4.6 مليار ريال)، والمبيعات لمصارف خارج المملكة بنسبة 0.6% (2.2 مليار ريال)، والمبيعات لعملاء آخرين في المملكة بنسبة 2.8% (8.0 مليار ريال). في حين ارتفعت المبيعات لجهات حكومية بنسبة 35.9% (3.3 مليار ريال). وانخفضت المبيعات للوزارات والبلديات بنسبة 29.1% (21.6 مليون ريال).