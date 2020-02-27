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الخميس 27 فبراير 2020 01:30 م

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السعودية تنبه رعاياها المسافرين إلى تركيا وإيطاليا واليابان

تحسبا من تفشي الفيروس

السعودية تنبه رعاياها المسافرين إلى تركيا وإيطاليا واليابان

قال المركز الوطني للوقاية من الأمراض  ومكافحتها في السعودية أنه يهيب بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التريث في السفر إلى إيطاليا واليابان لغير الحاجة حفاظا على صحتهم وسلامتهم وذلك لاستمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في هذين البلدين.

وفي تنبيه منفصل قالت وزارة الخارجية أنه نظرا لانتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات فإنها تأمل من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى تركيا، وعلى المتواجدين في تركيا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة للوقاية من الإصابة وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة

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