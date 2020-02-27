السعودية تنبه رعاياها المسافرين إلى تركيا وإيطاليا واليابان

تحسبا من تفشي الفيروس

قال المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية أنه يهيب بجميع المواطنين والمقيمين بضرورة التريث في السفر إلى إيطاليا واليابان لغير الحاجة حفاظا على صحتهم وسلامتهم وذلك لاستمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد في هذين البلدين.

#تنبيه | المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها يهيب بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التريث حاليًا في السفر إلى #إيطاليا و #اليابان pic.twitter.com/Kg6k9ODTeE— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) February 27, 2020

وفي تنبيه منفصل قالت وزارة الخارجية أنه نظرا لانتشار فيروس كورونا مؤخرا بشكل متزايد واتخاذ السلطات التركية إجراءات احتياطية على المسافرين خصوصا القادمين من المناطق التي تكثر فيها الحالات فإنها تأمل من المواطنين السعوديين تأجيل خطط السفر غير الضرورية إلى تركيا، وعلى المتواجدين في تركيا اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة للوقاية من الإصابة وضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية لطلب المساعدة عند الحاجة