فيتش تثبت التصنيف الائتماني للإمارات عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة وقوة اقتصادها.

وفي تقريرها الصادر اليوم الخميس، أشارت الوكالة إلى أن هذا التصنيف يعكس مستوى الدين الحكومي المنخفض، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والموقف القوي للأصول الخارجية.فريق

وتمتلك أبوظبي، التي تتمتع بتصنيف ائتماني مماثل، دينًا حكوميًا يعتبر من بين الأدنى عالميًا، حيث يبلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2024.

وفي الوقت نفسه، تحتفظ الإمارة بصافي أصول أجنبية سيادية من بين الأعلى عالميًا، حيث وصلت إلى 225% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بزيادة كبيرة عن نهاية عام 2022.

وتتوقع فيتش أن تحقق الإمارات فوائض مالية بنسبة 5.4% و3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2024 و2025 على التوالي، بعد تقديرات بلغت 11% في عام 2023.

ويعود هذا إلى حد كبير إلى زيادة إنتاج النفط المتوقعة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 3.375 مليون برميل يوميًا بحلول كانون الأول/ديسمبر 2025.

وعلى صعيد الإنفاق، تتوقع فيتش أن يظل الإنفاق الحكومي ضمن النطاق المستهدف، مع تولي الشركات المملوكة للدولة غالبية الإنفاق الرأسمالي في أبوظبي.