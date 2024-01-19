فريق التحرير

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شرطة دبي تتلقى 108 آلالف معلومة في 5 سنوات

تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر خدمة “عين الشرطة”، 108 آلاف و100 بلاغ خلال السنوات الخمس الماضية، بينها 61 ألفاً و287 بلاغاً جنائياً، و46 ألفاً و813 بلاغاً مرورياً.

فريق التحرير

تلقت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر خدمة “عين الشرطة”، 108 آلاف و100 بلاغ خلال السنوات الخمس الماضية، بينها 61 ألفاً و287 بلاغاً جنائياً، و46 ألفاً و813 بلاغاً مرورياً.

جاء الإعلان عن إحصائيات خدمة “عين الشرطة” خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي اليوم في مركز شرطة البرشاء، بحضور عدد من المسؤولين.

وكشف المؤتمر عن ارتفاع مستمر في إقبال المواطنين والمقيمين والزوار على استخدام خدمة “عين الشرطة” على مدار السنوات الخمس الماضية، ما يعكس الحرص الدائم على المسؤولية المجتمعية في تعزيز الأمن والأمان والثقة العالية بالشرطة.

ووفقاً للإحصائيات، فقد تلقت خدمة “عين الشرطة” خلال العام الماضي 41 ألفاً و399 بلاغ، بينها 32 ألفاً و102 بلاغ جنائي، و9 آلاف و297 بلاغ مروري.

شرطة دبي : عين الشرطة  تتلقى 108 ألف معلومة

شرطة دبي  تتلقى 108 ألف معلومة  في 5 سنوات

فيما تلقت الخدمة في عام 2022، 26 ألفاً و397 بلاغ، بينها 15 ألفاً و723 بلاغ جنائي و10 آلاف و674 بلاغ مروري.

وتلقت خدمة “عين الشرطة” في العام 2021، 17 ألفاً و914 بلاغ، بينها 13 ألفاً و550 بلاغ جنائي، و4 آلاف و364 بلاغ مروري.

وبلغ عدد البلاغات التي استقبلتها الخدمة في عام 2020، 17 ألفاً و793 بلاغ، بينها 11 ألفاً و721 جنائي، و6 آلاف و72 مروري.

ووصل عدد البلاغات التي تلقتها الخدمة في عام 2019، 4 آلاف و597 بلاغ، بينها 3 آلاف و752 بلاغ جنائي و845 بلاغ مروري.

وتهدف خدمة “عين الشرطة” إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية.

وتساهم المعلومات المُبلغة من المواطنين والمقيمين والزوار ومختلف شرائح المجتمع في رصد الظواهر السلبية، وتمكين شرطة دبي من تنفيذ الحملات التوعية التي تعزز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

شرطة دبي  تنفذ حملات توعوية

شرطة دبي  تتلقى 108 ألف معلومة  في 5 سنوات

وتعتبر خدمة “عين الشرطة” خدمة تفاعلية، يتمكن الجمهور من خلالها من التواصل مع شرطة دبي للإبلاغ عن أية تجاوزات، ومشاحنات، وسلوك غير اجتماعي، وتصرفات من شأنها التسبب في صدام مع الآخرين، أو تعاطي وبيع المخدرات، أو أي تصرف من شأنه أن يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...