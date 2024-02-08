موجة اكتتابات جديدة في الإمارات خلال 2024.. توقعات “مشرقة”

من المتوقع أن يستمر الزخم القوي للاكتتابات العامة الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام، عبر إدراج 5 شركات على الأقل في 2024، وفقً تقرير شركة “إرنست آند يونغ” عن طروحات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت “إرنست آند يونغ”، إنه من المتوقع أن تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في المنطقة من حيث حجم الاكتتابات العامة الأولية، بعد المملكة العربية السعودية، التي من المتوقع أن تشهد 19 إدراجاً.

أول اكتتابات هذا العام

قامت شركة “أمانات القابضة” للاستثمار والتعليم في مجال الرعاية الصحية، ومقرها دبي، بالاستعانة بالمجموعة المالية هيرميس، وبنك أبوظبي الأول، لإدراج وحدتها للرعاية الصحية في أقرب وقت هذا العام، وهو ما قد يجمع نحو 200 مليون دولار.

وأفادت تقارير أن سلسلة محلات السوبر ماركت سبينيس دبي تخطط لإدراج ما يصل إلى 30٪ من أسهمها في سوق دبي المالي في الربع الثاني من عام 2024، حسبما ذكرت رويترز العام الماضي.

كما تتطلع مجموعة اللولو الدولية، مشغل السوبر ماركت، إلى تعيين مصرفيين لإدراج مزدوج محتمل بقيمة مليار دولار أمريكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق “تداول” في الرياض في النصف الثاني من عام 2024.

ومن الممكن أن تقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) بإدراج مدير مواقف السيارات الذي تم تشكيله مؤخرًا، باركين، بعد الطرح العام الأولي لشركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي بقيمة 1.2 مليار درهم في ديسمبر.

أفادت تقارير أن شركة أدفانسد إنهاليشن ريتوالز، ومقرها دبي، قامت بتعيين سيتي جروب، ومورغان ستانلي لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي لأسهمها المقرر هذا العام، والذي قد يجمع نحو 800 مليون دولار.

الإمارات في الصدارة

تصدرت الإمارات المنطقة من حيث عائدات الاكتتاب العام الماضي، حيث استحوذت على أكثر من نصف العائدات، مع 8 إدراجات جمعت إجمالي 6.1 مليار دولار.

ومن بين أكبر الاكتتابات العامة، شركة أدنوك للغاز التي جمعت 2.5 مليار دولار، وشركة بيور هيلث التي جمعت 987 مليون دولار، وإنفستكورب كابيتال، الذي جمع 451 مليون دولار.

اكتتابات 2023

شهدت أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط إدراج 48 شركة لأسهمها في عام 2023، بقيمة عائدات بلغت 10.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا في العائدات بنسبة 51% على أساس سنوي.

وشكلت الطروحات العامة الأولية لشركات الطاقة، والخدمات اللوجستية أكثر من نصف هذا المبلغ، حيث جمعت 5 طروحات أولية فقط في تلك القطاعات مجتمعة 7.83 مليار دولار في العام الماضي.

ماذا عن 2024؟

على الرغم من الوضع الجيوسياسي الحالي في المنطقة، فإن توقعات إرنست آند يونغ لسوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مشرقة، حيث من المتوقع أن تقوم حوالي 29 شركة خاصة و26 صندوقًا عبر مختلف القطاعات بالاكتتاب العام الأولي خلال العام، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ومصر، والكويت.

وقال تقرير إرنست آند يونغ إن “الحماس للاكتتابات العامة الأولية مرتفع” في عام 2024 وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة، واعتدال التضخم. وأضاف، لكن عدم الاستقرار الجيوسياسي يمكن أن “يقوض الثقة”.