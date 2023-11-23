الإمارات.. إجازة اليوم الوطني من 2 حتى 4 ديسمبر

أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة موعد الإجازة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني للدولة (عيد الاتحاد الـ 52) حيث ستبدأ من السبت 2 كانون الأول/ديسمبر وحتى الاثنين في الرابع منه، على أن يكون يوم الجمعة مطلع الشهر نفسه يوم عمل عن بُعد لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية.

واستثنى القرار من يوم العمل عن البعد من تتطلب منه وظيفته العمل من المقر.

وأشارت الحكومة في بيان لها أن استئناف الدوام الرسمي سيبدأ الثلاثاء الموافق 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

#مجلس_الوزراء يعتمد إجازة الحكومة الاتحادية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 ??من يوم السبت 2 ديسمبر وحتى يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر، وأن يكون يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 يوم عمل عن بعد لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية pic.twitter.com/XHdJg2nn6u — UAEGOV (@UAEmediaoffice) November 23, 2023

وكانت الحكومة الإماراتية قد اعتمدت الثلاثاء المنصرم، مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024 وفق الجدول التالي:

عطلة رأس السنة الميلادية: 1 كانون الثاني/يناير 2024

عطلة عيد الفطر: من 29 رمضان لغاية 3 شوال 1445هـ

وقفة عرفة: 9 ذو الحجة 1445هـ

عطلة عيد الأضحى المبارك: من 10 لغاية 12 ذو الحجة 1445هـ

عطلة رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1446 هـ

عطلة المولد النبوي الشريف: 12 ربيع الأول 1446هـ

عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات: من 2 لغاية 3 كانون الأول/ديسمبر 2024