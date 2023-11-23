الإمارات.. إجازة اليوم الوطني من 2 حتى 4 ديسمبر

أقر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة موعد الإجازة الرسمية بمناسبة اليوم الوطني للدولة (عيد الاتحاد الـ 52) حيث ستبدأ من السبت 2 كانون الأول/ديسمبر وحتى الاثنين في الرابع منه، على أن يكون يوم الجمعة مطلع الشهر نفسه يوم عمل عن بُعد لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية.
واستثنى القرار من يوم العمل عن البعد من تتطلب منه وظيفته العمل من المقر.
وأشارت الحكومة في بيان لها أن استئناف الدوام الرسمي سيبدأ الثلاثاء الموافق 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وكانت الحكومة الإماراتية قد اعتمدت الثلاثاء المنصرم، مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص لعام 2024 وفق الجدول التالي:
- عطلة رأس السنة الميلادية: 1 كانون الثاني/يناير 2024
- عطلة عيد الفطر: من 29 رمضان لغاية 3 شوال 1445هـ
- وقفة عرفة: 9 ذو الحجة 1445هـ
- عطلة عيد الأضحى المبارك: من 10 لغاية 12 ذو الحجة 1445هـ
- عطلة رأس السنة الهجرية: 1 محرم 1446 هـ
- عطلة المولد النبوي الشريف: 12 ربيع الأول 1446هـ
- عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات: من 2 لغاية 3 كانون الأول/ديسمبر 2024