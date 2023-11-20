اليوم الوطني الإماراتي.. عروض وخصومات وفعاليات متنوعة

اليوم الوطني الإماراتي هو مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع الإماراتيين، حيث يحتفلون فيه بذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 1971.

وفي هذا اليوم وقع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، مع حكام الإمارات الأخرى على ميثاق الاتحاد، والذي نص على قيام دولة اتحادية متماسكة ومستقلة.

ومنذ ذلك اليوم تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً وازدهاراً ملحوظاً في جميع المجالات، لتصبح واحدة من أهم الدول في العالم.

شعار روح الاتحاد

تم اعتماد شعار “روح الاتحاد” ليكون الشعار الرسمي للاحتفالات في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تعميمه ليكون شعار رسمي لكافة الفعاليات في كل إمارات الدولة. واستمد تصميم الشعار من رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

الاحتفال باليوم الوطني الإماراتي الـ 52

تقام احتفالات على مستوى المدينة، وتزين ألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة كل مواقع الدولة، وترتفع الرايات فوق المباني والأبراج، وتنتشر الزينة في مختلف أنحاء المدينة وتغمر ألوان الأحمر والأبيض والأخضر والأسود مراكز التسوق وناطحات السحاب والشواطئ والمنتزهات.

تأسيس اتحاد الإمارات

تعود فكرة اتحاد الإمارات على يد مؤسسها الشيخ زايد آل نهيان والذي كان قبل توليه منصب رئيس الدولة يتولى حكم إماراة أبوظبي من 6 أغسطس 1966، وخلال تلك الفترة عمل على التحرك لتعزيز الروابط مع إمارات الساحل، بهدف أن يكون الاتحاد نواةً للوحدة العربية، وحماية الساحل والثروة النفطية المتوقعة فيه من مطامع الدول، فدعا حكام الخمس المتصالحة الأخرى بالإضافة إلى البحرين وقطر، للمشاركة في تكوين الاتحاد.

وفي 18 يوليو 1971، كان الإعلان التاريخي للاتحاد، عندما قرر حكام ست إمارات وهي:

أبوظبي.

دبي.

الشارقة.

عجمان.

أم القيوين.

الفجيرة.

وفي 2 ديسمبر 1971، أعلن رسمياً عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.

وجاء نص الاتحاد في اجتماع حكام الإمارات بـ “يزف المجلس الأعلى هذه البشرة السعيدة إلى شعب الإمارات العربية المتحدة وكل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، معلناً قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة وذات سيادة، وجزءاً من الوطن العربي الكبير”.

وفي 10 فبراير 1972، انضمت إمارة رأس الخيمة فأصبح الاتحاد متكاملاً ويضم الإمارات السبع.

عطلة اليوم الوطني الإماراتي

وبمناسبة اليوم الوطني في كل سنة تمنح وزارة الموارد البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 2-3 ديسمبر عطلة رسمية للقطاع العام والخاص.

المراكز التجارية والوجهات السياحية في اليوم الوطني الإماراتي

مع إحياء مدينة دبي لذكرى الـ 52 لعيد الاتحاد، استمتعوا بالفعاليات الرائعة والعروض في المراكز التجارية والوجهات السياحية في المدينة طوال عطلة نهاية الأسبوع. توجهوا إلى هذه الوجهات لقضاء أجمل الأوقات.

استرداد نقدي عند التسوق في هذه الأماكن

تسوقوا في فروع سيتي سنتر المفضلة لديكم في دبي من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، واربحوا استرداد نقدي فوري على تطبيق شير الخاص بكم. اربحوا نقاط “شير” مضاعفة 52 مرة أكثر على جميع مشترياتكم في المتاجر المشاركة، بما فيها الأزياء والأحذية والنظارات والمطاعم والكافيهات وغيرها.

المراكز التجارية المشاركة:

سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر المعيصم، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر الشندغة وماي سيتي سنتر البرشاء. كما سيستمتع الزوار بالعروض الثقافية المذهلة بما فيها عروض فرقة الحربية والأيالا. وقابلوا أيضاً مدهش وصديقته دانا. ابقوا مطّلعين على صفحة للمزيد من التفاصيل CelebrateDubai@ .

عروض موسيقية مجانية في سيتي ووك

توجهوا إلى سيتي ووك، من 2 حتى 3 ديسمبر، وشاهدوا عروضا موسيقية مذهلة لأشهر النجوم العرب. ولا تفوّتوا حفل الموسيقار الشهير عادل إبراهيم يوم 2 ديسمبر. الذي سيعزف مجموعة من أشهر الأغاني الشعبية العربية، التي ستطرب آذانكم، ابتداءً من الساعة 8:30 مساءً.

وفي اليوم التالي، استمتعوا بأداء نجمين رائعين على المسرح. شاهدوا نجم موسيقى السول الفنان الإماراتي “أرقم العبري” في حفل رائعٍ عند الساعة 6:30 مساءً، والذي يدمج مدرسة السول القديمة مع إيقاعات نيو سول وكلمات الأغاني التي تعبر عن الإيجابية والتأمل والحب والبحث عن الهدف.

ومن ثم شاهدوا كاتبة الأغاني والموسيقية والمغنية اللبنانية “يمان الحاج” التي وصلت إلى الدور النصف النهائي في برنامج ذا فويس في موسمه الخامس، والتي سيكون لها إطلالتين مدّة كل منهما ثلاثين دقيقة، عند الساعة 8 و 9 مساءً. نذكر أن جميع عروض سيتي ووك هي مجانية.

ترفيه إماراتي تقليدي

تنظم المراكز التجارية في دبي مجموعة من الفعاليات الثقافية والتراثية خلال عطلة نهاية الأسبوع من 1 حتى 3 ديسمبر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

وتشمل هذه الفعاليات عروض فرق الأيالا، الحربية، واليولة، التي تقدم الرقصات الفولكلورية والموسيقى التقليدية الإماراتية.

وتُقام هذه العروض في العديد من المراكز التجارية في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك ممشى الخوانيج، جزيرة بلوواترز، سيركل مول، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر المعيصم، سيتي سنتر مردف، سيتي ووك، سوق التنين، دبي فستيفال سيتي مول، فستيفال بلازا مول، ابن بطوطة مول، جي بي آر، مول الإمارات، ماي سيتي سنتر البرشاء وذا أوتليت فيلج.

وتعتبر هذه العروض فرصة رائعة للتعرف على الثقافة الإماراتية والتراث الشعبي لهذه الدولة.

وادي حتا هب خصم 30% بمناسبة عيد الاتحاد

مغامرة شيقة بانتظاركم في وادي حتا هب في عيد الاتحاد، استفيدوا من خصم بقيمة 30% على مجموعة من الأنشطة الترفيهية بما فيها الرماية ورمي الفؤوس والانزلاق بالحبل وذلك ليومٍ واحدٍ فقط في 2 ديسمبر.

الألعاب النارية

كما جرت العادة، ستضيء الألعاب النارية سماء منطقة كورنيش أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة خلال فعاليات اليوم الوطني، إضافة إلى عروض الألعاب النارية التي تطلق في مختلف مناطق أبوظبي، مثل جزيرة المارية وياس باي ووترفرونت وغيرها الكثير.