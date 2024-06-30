مؤشرات إيجابية للاقتصاد السعودي.. تدفقات الاستثمار الأجنبي يرتفع ومعدل البطالة ينخفض

وفي هذا الصدد، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 9.5 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2024، مُسجلةً بذلك نموًا بنسبة 5.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، حيث كانت قد بلغت 9 مليار ريال سعودي.

وأوضح بيان صدر عن الهيئة، أنه قد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة إلى 17 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2024، بزيادة طفيفة نسبتها 0.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، عندما كانت قد بلغت 16.9 مليار ريال سعودي.

وأضاف البيان، أن انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من المملكة إلى 7.5 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2024، بنسبة 5.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، عندما كانت قد بلغت 8 مليار ريال سعودي.

كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة الإجمالي للسكان في السعودية (للسعوديين وغير السعوديين) إلى 3.5% في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

ويُعدّ هذا الانخفاض استمرارًا للاتجاه الهبوطي لمعدل البطالة، حيث انخفض سنويًا بمقدار 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

انخفاض معدل بطالة السعوديين

وبشكل خاص، شهد معدل بطالة السعوديين انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 7.6% في الربع الأول من عام 2024، وذلك بانخفاض 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وبتراجع سنوي قدره 1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

يُعزى هذا التحسن في معدلات البطالة إلى ازدياد مشاركة السعوديين في القوى العاملة، حيث ارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى 51.4% في الربع الأول من عام 2024، مسجلاً ارتفاعًا بمقدار 1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، واستقرارًا مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

كما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 1 نقطة مئوية ليصل إلى 47.5% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وبارتفاع 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2023.

تحسن مؤشرات سوق العمل للسعوديات

أظهرت نتائج مؤشرات سوق العمل للسعوديات للربع الأول من عام 2024 تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 30.7%.

كما شهد معدل مشاركة السعوديات في القوى العاملة ارتفاعًا بمقدار 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 35.8%. بينما ارتفع معدل البطالة للسعوديات بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 14.2% مقارنة بالربع السابق من عام 2023.

وبشكل خاص، شهد معدل المشتغلين الذكور السعوديين إلى السكان ارتفاعًا، بينما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 1.2 و1 نقطة مئوية ليصل إلى 63.6% و66.4% على التوالي.

وأظهرت النتائج أن 95.9% من السعوديين المتعطلين عن العمل سيقبلون عرض العمل في القطاع الخاص، مما يدل على استعدادهم للانضمام إلى سوق العمل وتطوير مهاراتهم.