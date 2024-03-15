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سماسكو تطرح أسهمها للاكتتاب العام

سماسكو تحصل على موافقة هيئة السوق المالية، لطرح 30% من أسهم الشركة.

فريق التحرير by فريق التحرير
سماسكو تطرح أسهمها للاكتتاب العام
سماسكو تطرح أسهمها للاكتتاب العام

حصلت الشركة السعودية لحلول القوى العاملة “سماسكو“، على موافقة هيئة السوق المالية لتسجيل أسهمها، وطرح 120 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل، لكن البيان قال إن نشرة سماسكو سيتم نشرها “خلال فترة زمنية كافية قبل بدء فترة الاكتتاب”.

سماسكو.. التأسيس والشركات التابعة

سماسكو تطرح أسهمها للاكتتاب العام

وتأسست شركة “سماسكو” عام 2012، وتقدم حلول التوظيف والموارد البشرية للشركات، برأس مال مدفـوع بالكامـل قـدره 100 مليون ريال، لتكون أول شركة مرخصة لحلول القوى العاملة من قبل وزارة المـوارد البشـرية فـي المملكـة العربية السعودية.

وعام 2019 أنشأت “سماسكو”، الشركة السعودية للخدمات اللوجستية، وشركة نقل لوجستي بالمملكة، وتوسعت تغطيها لتصل إلى الإمارات مع دخول خدمة راحة المنزلية إلى السوق الإماراتي بنفس الوقت.

سماسكو تطرح أسهمها للاكتتاب العام

وخلال العام 2020 أنشأت الشركة 3 شركات فرعية تابعة لها وهي: أريب، وترحاب، ورموز، ثم في عام 2021 تم إنشاء شركة سنيم، كي تصبح صندوقًا استثماريًا للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وسوف تتضمن نشرة الإصدار جميع المعلومات ذات الصلة التي يحتاج المستثمر إلى معرفتها قبل اتخاذ قراره الاستثماري، بما في ذلك البيانات المالية للشركة وأنشطتها وإدارتها.

ماذا تعني موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل الأسهم؟

سماسكو تطرح أسهمها للاكتتاب العام

ولا ينبغي أبدًا اعتبار موافقة هيئة السوق المالية، على الطلب بمثابة توصية بالاشتراك في طرح أي شركة محددة.

كما أن موافقة هيئة السوق المالية، على الطلب لا تعني سوى استيفاء المتطلبات القانونية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتكون موافقة الهيئة على الطلب سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة.

وتعتبر الموافقة ملغاة إذا لم يتم استكمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه المدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...