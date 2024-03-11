28 مارس مهلة أخيرة لتسجيل العقارات في 3 مدن سعودية دون غرامة

منحت الهيئة العامة للعقار في السعودية، أصحاب العقارات في 56 منطقة في 3 مدن سعودية، وهي الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، مهلة حتى الخميس 28 مارس لتسجيل عقاراتهم، دون أي تكلفة، من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية.

مهلة أخيرة لتسجيل العقارات في 3 مدن سعودية

وقالت الهيئة في بيان: “سيتم فرض غرامات في حالة عدم الامتثال، ولن يتمكن أولئك الذين يفشلون في التسجيل من إجراء أي معاملات على ممتلكاتهم”.

ويعتبر التصرف بهذه العقارات معلقا لحين التسجيل، والذي سيترتب عليه بعد غرامات مالية (ليتم تسجيلها)، تحددها لجنة خاصة للنظر فيها بحسب سبب التأخير عن التسجيل في الوقت المحدد، حسب ما جاء في نظام التسجيل العيني للعقار.

وأوضحت الهيئة، أنه أصبح بإمكان المستأجرين الآن نقل الفترة المتبقية من عقد الإيجار السكني إلى مستأجر جديد دون إنهاء العقد الحالي، أو تسجيل عقد جديد من خلال الخدمات الجديدة التي تقدمها منصة الإيجار الحكومية “إيجار“.

الأوراق المطلوبة لتسجيل العقار

وأضافت: يتعين على ملاك العقارات السكنية، والتجارية، وغيرها في الأحياء تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقا به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مُكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلا عن المالك، وهوية سارية).

ووفق بيان الهيئة، فإن هذه الأحياء تعد ضمن نطاق المرحلة الثالثة في أعمال السجل العقاري، وتضم أكثر من 450 ألف قطعة عقارية في 54 حيا بمدينة الرياض.