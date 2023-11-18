السعودية تسقط الجنسية عن امرأة وتمنحها لدفعة جديدة من 37 شخصاً

منحت المملكة العربية السعودية الجنسية لدفعة جديدة مؤلفة من 37 شخصاً بموجب المادتين 14 و 29 من نظام الجنسية السعودية، في حين أسقطتها عن إمرأة، كما ورد في العددين الأخيرين (5005) و(5007) من جريدة أم القرى.

وأعلنت الأحوال المدنية في محافظة جدة أنه صدر قرار وزاري بتاريخ 20/2/1445 هـ القاضي بمنح #الجنسية_العربية_السعودية لـ : نادر أيمن محمد تيسير صفدي بموجب المادة 14 من نظام الجنسية.

كما أعلنت الأحوال المدنية في محافظة جدة أنه صدر الأمر السامي رقم (30969) بتاريخ 30/4/1444هـ القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ : محمد مختار مختار الزمزمي وزوجته ميساء ياسين علاء الدين النبهاني وولداه يوسف وساندرا.

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض أنه صدر الأمر الملكي رقم (13793/4) بتاريخ 27/8/1428هـ القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لورثة جدعان محمد حمد الصعبي الولداوي وهم: زوجته سوده ضحوي عفن الولداوي، وأولاده نايل، سالم، بتلاء، سلمان، دلال، نوال، حصه، والمبلغ بتاريخ 5/2/1445هـ.

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الرياض أنه صدر الأمر الملكي رقم (13793/4) بتاريخ 27/8/1428هـ القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ عايش محمد حسن الرحمي العقيدي وزوجته فضه حمود فتيح الرحمي العقيدي، وأولاده: أحمد، منيره، هدى، وضحى، بسام، سلمان.

كما أعلن مكتب الأحوال المدنية في محافظة القريات أنه صدر الأمر السامي (13793/4) بتاريخ 27/8/1428هـ القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لأفراد أسرة لفا مطاوع مطلق الصخري، كل من زوجاته وهن: مليحة بنت صبر بن مفلح الصخري، وضحيه بنت محفوظ ضاحي الصخري، ومنيفه بنت ختم بن حمود المطيرات الصخري، وأولاده: ناصر، عبدالله، منصور، عبدالرحمن، فايز، فايزة، مها، نهاد، أميرة، فوزية، مريم، عفاف وهدى، بموجب المادة 29 من نظام الجنسية السعودية.

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في محافظة جدة – القسم النسوي – أنه صدر الأمر السامي رقم (م / 31) بتاريخ 20/2/1445هـ القاضي باسقاط الجنسية العربية السعودية عن هاله بنت حلمي بن السعيد يونس استناداً إلى المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية.

وكانت أول عائلة تمنح لها الجنسية السعودية هي أفراد أسرة المتوفي مدلف بن مرزوق عبد الله النعيمي الجحيشي لتكون أول أسرة عربية تحصل على الجنسية السعودية بعد قرار تعديل نظام منح الجنسية العربية السعودية، وصدر قرار منحهم الجنسية في جريدة “أم القرى” في عددها 4974 (الصفحة 34) يوم 17 آذار / مارس 2023.

نظام منح الجنسية السعودية

بدأت السعودية، يوم 17 مارس الماضي، في العمل بشكل رسمي بنظام منح الجنسية السعودية للأجانب بعد إجراء تعديل عليه يشمل صلاحيات من يحق له الاقتراح وإصدار القرار النهائي بمنح الجنسية لأي شخص.

وكان النص الكامل للمادة الثامنة قبل التعديل الأخير يتضمن “يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية”.

وتتضمن تلك الشروط :

أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور،

أن يجيد اللغة العربية.

أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية.

ووفقاً للمادة السابعة من نظام الجنسية، “يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس”.

وبالإضافة إلى إمكانية منح الجنسية السعودية للأجانب وفق شروط، فقد بدأت الرياض، قبل أقل من سنتين، في منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، حيث صدرت، في تشرين الثاني / نوفمبر 2021، موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة. وجاء ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.