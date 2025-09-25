السعودية: استدعاء “رجل أعمال” مشهور يتباهى بأمواله

استدعت السلطات السعودية، حديثاً، مشهوراً على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “رجل أعمال” ينشر معلومات غير دقيقة ويتباهى بالأموال. وذكرت صحيفة “عاجل” الإلكترونية، مساء اليوم الأربعاء، أن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام استدعت المشهور الذي يطلق على نفسه (رجل أعمال)، وينشر معلومات غير دقيقة بغرض التباهي بالأموال، فيما علقت الهيئة ترخيصه الإعلاني لحين البت في مخالفته. وتسعى “الهيئة” التابعة لوزارة الإعلام السعودي، إلى ضبط المحتوى ومواجهة المحتوى المخالف، من خلال صلاحياتها بشأن تلقي البلاغات واستدعاء المخالفين، فضلا عن جهود التوعية المتواصلة، والتي تتضمن التأكيد على عدم نشر المحتوى المخالف الذي يعرض مرتبكه للمساءلة وفق لائحة النشر الإلكتروني. وكانت الهيئة أوضحت ضوابط المحتوى التي تشمل المحظورات المرتبطة بالإنتاج الإعلامي والمحتوى المتداول عبر المنصات، وأكدت أن استخدام اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات يُعد مخالفة صريحة، فمثل هذا السلوك يسيء للذوق العام ويتعارض مع القيم المجتمعية.

وتشدد الهيئة على منع تصوير الأطفال أو العمالة المنزلية واستخدامهم كجزء من المحتوى اليومي، باعتبار ذلك تجاوزاً لا ينسجم مع المسؤولية الإعلامية والأخلاقية، وتؤكد أن أي محتوى يكشف خصوصيات الأسرة أو يعرض خلافاتها الداخلية يُعد انتهاكاً مباشراً للمعايير التنظيمية، وأنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف التعليمات الصادرة. ووفق ضوابط الهيئة، يمنع أي محتوى يتضمن التنمر على الأشخاص أو الإساءة لهم أو ازدراءهم، وأي محتوى ينتهك خصوصيات الأسرة أو الأفراد أو يثير قضاياهم الداخلية، بالإضافة إلى منع تصوير الأطفال أو العائلة في الأماكن الخاصة أو تصوير أي إنسان بغير إذنه.

كذلك يُمنع بث أي محتوى يتعارض مع الهوية الوطنية أو يسيء للقيم الاجتماعية والوطنية، وأي محتوى يتضمن معلومات مضللة أو غير صحيحة أو رسائل ابتزاز وتهديد أو استغلالاً للأطفال بأي وسيلة، وتشدد الهيئة على أن “كل لباس يُظهر الجسد بشكل مبتذل يُعد مخالفاً، إلى جانب اللباس غير المحتشم واللباس الذي يتعارض مع القيم السائدة”، مؤكدة تطبيق عقوبات على كل مخالف لما ورد بهذه الضوابط.