إعدام أردني في السعودية تعزيراً

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام (حكم القتل تعزيراً) على مقيم أردني الجنسية بعد إدانته بجريمة تهريب المخدرات في منطقة مكة المكرمة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان “أقدم زياد عادل عطوان الرباعي -أردني الجنسية- على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وقتله تعزيراً، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً”.

وأكدت الوزارة أنه “تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني زياد عادل عطوان الرباعي -أردني الجنسية- يوم الأربعاء 9 / 4 / 1447هـ الموافق 1 / 10 / 2025م بمنطقة مكة المكرمة”.

وأضافت أن “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاماً بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.

ويحكم بالإعدام في السعودية، التي تطبق الشريعة الإسلامية، على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وممارسة السحر والشعوذة بالإضافة إلى تهريب المخدرات.