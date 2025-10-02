أطول إجازة عيد لوزارة التعليم السعودية

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الخميس إن عدد أيام الدوام التي حددتها وزارة التعليم السعودية خلال شهر رمضان المبارك المقبل هي 11 يوماً فقط وأن إجازة عيد الفطر 2026 (العام 1447/1448 هـ) ستكون الأطول من نوعها في المملكة.

وأوضحت صحيفة “اليوم” المحلية نقلاً عن وزارة التعليم أن عدد أيام الدراسة الفعلية للطلاب والطالبات خلال شهر رمضان المبارك للعام الدراسي 1447/1448 هـ سيقتصر على 11 يوماً فقط، في تنظيم يمنحهم أطول فترة توقف دراسي خلال الفصل الثاني، تتخللها إجازة عيد الفطر المبارك.

ووفقاً للتقويم الدراسي المعتمد، فإن هذا التقليص في الأيام الدراسية يأتي نتيجة لتداخل عدة إجازات رسمية وعطلات نهاية الأسبوع. حيث سيبدأ الشهر الفضيل يوم الأربعاء الأول من رمضان 1447 هـ، الموافق للثامن عشر من فبراير/شباط 2026، على أن يكون آخر يوم دراسي هو الخميس السادس عشر من رمضان، الموافق للخامس من مارس/آذار 2026.

وكانت وزارة التعليم اعتمدت في مطلع أغسطس/آب الماضي التقويم الدراسي للأعوام الأربعة المقبلة (1447/ 1448 / 1449 /1450 هـ ) (2025/ 2026 / 2027 / 2028 م)، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام، مع الحفاظ على الإطار الزمني الموحد للأعوام الأربعة المقبلة، لضمان استقرار العملية التعليمية وجودتها.

ويبدأ التقويم الدراسي للعام الجاري (2025/2026) بعودة الهيئة الإدارية والمشرفين التربويين بتاريخ 18 صفر 1447هـ الموافق 12 أغسطس/آب 2025م، يليه عودة المعلمين في 23 صفر 1447هـ الموافق 17 أغسطس/آب 2025م، فيما ينطلق العام الدراسي فعليّاً في 1 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 24 أغسطس/آب 2025م.

ويشمل التقويم عددًا من الإجازات؛ أبرزها إجازة اليوم الوطني في 1 ربيع الآخر 1447هـ (23 سبتمبر/أيلول 2025م)، وإجازتان إضافيتان في 20 ربيع الآخر (12 أكتوبر/تشرين الأول 2025م)، ومن 20 إلى 23 جمادى الآخرة (11 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول 2025م) فيما يحصل الطلاب على إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول “إجازة الخريف” خلال الفترة من 30 جمادى الأولى إلى 8 جمادى الآخرة (21 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025م).

وتمتد إجازة منتصف العام الدراسي من 20 رجب إلى 28 شعبان (9 إلى 17 يناير/كانون الثاني 2026م)، تليها إجازة يوم التأسيس في 5 رمضان (22 فبراير/شباط 2026م)، وإجازة عيد الفطر من 17 رمضان إلى 9 شوال (6 إلى 28 مارس/آذار 2026م) ويشمل التقويم إجازة عيد الأضحى في الفترة من 5 ذي الحجة إلى 15 ذي الحجة (22 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران 2026م).

وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في 10 محرم 1448هـ الموافق 25 يونيو/حزيران 2026م، على أن يعود الطلاب للعام الدراسي الجديد بتاريخ 10 ربيع أول 1448هـ الموافق 23 أغسطس/آب 2026م.