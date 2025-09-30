وزارة التعليم السعودية تحدد ضوابط التقويم الجديدة

حددت وزارة التعليم السعودية بداية رصد درجات أعمال السنة للفترة الأولى اعتباراً من يوم الخميس 1 / 5 / 1447 هـ الموافق 23 / 10 / 2025م على أن تستمر عمليات الرصد والتحسين والمتابعة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ذلك يأتي ضمن خطة تنظيمية موسعة تستهدف تأسيس أساليب تقويم فصلية متكاملة ورفع الجاهزية للاختبارات الخارجية المركزية والدولية.

وأوضحت وزارة التعليم أن آلية التقويم تشمل جميع المواد الدراسية ولا تقتصر على مادة بعينها، حيث يتم توزيع المواد على أيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع لضمان شمولية التقويم لجميع المقررات الدراسية خلال الفترة المحددة. وتم تحديد الفترة الأولى من الأسبوع 2 وحتى الأسبوع 9 خلال المدة من 2 / 2 / 1447 هـ إلى 5 / 5 / 1447 هـ، بينما تمتد الفترة الثانية من الأسبوع 10 وحتى الأسبوع 17 خلال المدة من 7 / 5 / 1447 هـ إلى 29 / 7 / 1447 هـ.

وأضافت الوزارة أن خطة توزيع المواد تبدأ بالأسبوع 1 للرياضيات واللغة العربية، يليه الأسبوع 2 المخصص للعلوم واللغة الإنجليزية، ثم الأسبوع 3 للدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية، وتستمر الدورة بذات النهج حتى تغطية جميع المقررات الدراسية.

وقالت إن أساليب التقويم تتنوع بين اختبارات قصيرة تحريرية وشفهية ومهام أدائية وأنشطة عملية ومشاريع وبحوث، بما يسهم في الوقوف على مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب بدقة وموضوعية ويتيح للمعلمين تقديم تغذية راجعة شاملة تساعد على سرعة معالجة الثغرات وتحسين الأداء.

وأكدت أن الخطة تندرج ضمن إطار التهيئة للاختبارات المركزية والدولية مثل نافس وقاس، حيث تتضمن تدريب المعلمين والطلاب على التعامل مع أسئلة تقيس مهارات التفكير العليا وتطبيق مواصفات الاختبارات العالمية، بالإضافة إلى تفعيل شراكة أولياء الأمور في متابعة الطلاب ودعمهم، وتنظيم آلية اختبارات قصيرة أسبوعية منتظمة بما يعزز الجاهزية المستمرة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطة إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين أداء الطلاب في الاختبارات الخارجية، إلى جانب تعزيز الانضباط المدرسي وتطوير نواتج التعلم بما ينسجم مع مهارات القرن الـ 21.

وسيتم بعد كل فترة دراسية تحليل النتائج عبر جداول مفصلة توضح نسب التحصيل ونسب الغياب والحضور، واستنتاج مواطن القوة والضعف وبناء خطط علاجية فردية وجماعية.

ووفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته الوزارة، يبدأ رصد درجات الفترة الأولى في 23 / 10 / 2025م ويستمر حتى نهاية الفصل، فيما تبدأ إجازة الخريف في 29 / 11 / 2025م وتستمر حتى 6 / 12 / 2025م، ثم يبدأ رصد درجات الفترة الثانية في 12 / 12 / 2025م ويستمر حتى نهايته، على أن تنتهي عملية رصد التقويم التكويني ودرجات أعمال السنة في 1 / 1 / 2026م.

وتنطلق الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الدراسية في 4 / 1 / 2026م وتستمر حتى 8 / 1 / 2026م، ثم تعلن النتائج عبر نظام نور وتسلم الإشعارات للطلاب في اليوم نفسه، يلي ذلك انطلاق إجازة منتصف العام الدراسي من 9 / 1 / 2026م وحتى 17 / 1 / 2026م.

وشددت وزارة التعليم على أن هذه الخطة التفصيلية تمثل نقلة نوعية في أساليب التقويم داخل المدارس السعودية، حيث تجمع بين شمولية المقررات ودقة الرصد المستمر وتكامل الدعم العلاجي، بما يعزز من جودة المخرجات التعليمية ويضمن جاهزية الطلاب لاجتياز الاختبارات الوطنية والدولية بفاعلية وتميز.