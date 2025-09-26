شركة سعودية تخطط لإنشاء مجموعة مصانع بمصر

أفاد تقرير أمس الخميس أن شركة كنان الدولية للتطوير العقاري السعودية تخطط لإنشاء مجمع صناعي يضم عدة مصانع متكاملة في مصر، أكبر دولة عربية من حيث السكان، باستثمارات ملياري جنيه (حوالي 42 مليون دولار).

وذكر موقع “البورصة نيوز” المصري أن كامل الوزير، وزير الصناعة المصري بحث مع مجموعة كنان القابضة السعودية خططها التوسعية في السوق المصري.

واستعرضت المجموعة خطتها لإنشاء مجمع صناعي باستثمارات تقدر بنحو ملياري جنيه، يضم عدة مصانع متكاملة، منها مصنع لإنتاج وصلات وحنفيات ومحابس المياه النحاسية، وآخر لتصنيع الإكسسوارات وأيادي الزنك والاستانلس الخاصة بالمحابس والحنفيات ووصلات المياه، بالإضافة إلى مصنع متخصص في إنتاج خلاطات المياه النحاسية بمختلف الأشكال والألوان.

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصناعات المعدنية في مصر.

وأكد الوزير أن الوزارة ستدرس طلب المجموعة ومتابعة تنفيذ التوسعات الجديدة، موضحاً أن هذه المشروعات تدعم خطط الدولة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

وشدد على أن الدولة تدعم الاستثمارات الجادة وتولي اهتماماً خاصاً بإدارة الموارد الاستراتيجية، موضحاً أن خردة النحاس تمثل مورداً نادراً يجب استغلاله بما يوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع السماح بالتصدير فقط بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد أنه تم توجيه جميع الموانئ البرية والبحرية بعدم السماح بخروج النحاس، سواء في صورة خردة أو أعواد، إلا بعد تصنيعه في شكله النهائي، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي أولاً وتعظيم القيمة المضافة قبل التصدير.

وقال مهيلب المهيلب رئيس مجموعة كنان القابضة إن مصنع المجموعة القائم في منطقة مرغم بالإسكندرية يعمل على تحويل خردة النحاس الأصفر إلى سبائك مطابقة للمواصفات العالمية، عبر منظومة إنتاج متطورة تشمل الأفران وخطوط الطلاء وعمليات الخراطة والتشكيل الساخن بأحدث التقنيات.

وأضاف المهيلب أن المصنع القائم يلبي جانباً كبيراً من احتياجات السوق المحلي، ويصدّر منتجاته لعدد من الدول، بما يعكس القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.