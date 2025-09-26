. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار السعوديةأخبار مصرعقارات

شركة سعودية تدخل سوق العقارات بمصر

تخطط مجموعة سعودية لتأسيس صندوق استثمار عقاري في مصر التي تعاني من أزمة إسكان كبرى

. .. by . ..
مجموعة سمو القابضة تدخل مصر
تسعى مجموعة سمو للاستثمار بمصر

تخطط مجموعة سمو القابضة السعودية للتطوير العقاري والبنية التحتية، ولديها شركتين تابعتين مدرجتين ببورصة السعودية، لتأسيس صندوق استثمار عقاري في مصر أكبر دولة عربية من حيث السكان.

وينشط القطاع العقاري في مصر، بدعم من خطط وشراكات حكومية لتأسيس مدن جديدة، مثل رأس الحكمة في الساحل الشمالي، ومشروع الدلتا الجديدة، بينما يظل عدد الصناديق العقارية ضعيف؛ حيث يوجد فقط صندوقين أحدهما مدرج في البورصة حسب بيانات رسمية.

وذكر تقرير لموقع “زاوية” التابع لوكالة رويترز إنه وفقاً لبيان حكومي مصري، تعمل مجموعة سمو في التطوير العقاري في السعودية منذ نحو 20 عاماً، بالإضافة إلى الاستثمار في نشاط الصناديق العقارية، ولديها مشروعات في مصر وخطط للتوسع في مصر وأسواق أخرى.

وسبق أن تقدمت سمو القابضة، بعرض للاستحواذ على حصة في شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري -وهو الصندوق الوحيد المدرج بالبورصة- مقابل 29.2 مليون جنيه (595 ألف دولار)، لكن الصفقة لم تستكمل لأسباب غير معلنة.

وبحسب تصريحات مسؤولين بالمجموعة لوسائل إعلام محلية، يتوقع أن يكون حجم الصندوق العقاري في مصر مليار دولار، وأن يتم إطلاقه بين الربع الأخير 2025 أو بداية 2026.

كما يتوقع أن يجذب الصندوق مستثمرين سعوديين للاكتتاب فيه إلى جانب مستثمرين محليين وأجانب.

أزمة الإسكان في مصر

تعاني مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 116 مليوناً من أزمة عقارات وإسكان قديمة، وتشير بيانات وزارة المالية المصرية إلى أن المعروض السكني يعاني ضغطاً كبيراً، فقد وفر برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 69 ألف وحدة سكنية سنويا على مدار العقد الماضي.

وفي المقابل، يُقدر مرصد العمران، وهو مركز أبحاث يُركز على الإسكان، أن ما يقرب من 530 ألف أسرة تعيش في شقق إيجار قديم ستحتاج إلى الدعم. وفي ظل وجود قوائم انتظار طويلة للمتقدمين، ستواجه الدولة تحديا كبيرا في بناء المنازل وتوزيعها بالسرعة الكافية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا