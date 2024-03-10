مصر..التضخم السنوي يقفز إلى 35.7% في فبراير

قفز معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير 2024، إلى مستوى 35.7%، بالمقارنة مع 29.8% خلال شهر يناير 2024.

وقبل المستوى المرتفع للتضخم في مصر خلال شهر فبراير 2024، كان معدل التضخم في مصر قد حقق مستوى تاريخيا وصل إلى 38% خلال شهر سبتمبر 2023.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن ارتفاع التضخم في مصر خلال شهر فبراير 2024، جاء مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وجاء ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر فبراير الماضي، قبل ارتفاع متوقع في مستوى التضخم نتيجة لخفض قيمة الجنيه المصري خلال الأسبوع الماضي.

التضخم السنوي يقفز إلى 35.7% في فبراير

ويوم الأربعاء الماضي، قرر البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وفقا لآليات السوق، وهو ما تسبب في انخفاض الجنيه إلى 50 جنيها للدولار قبل أن يستقر عن مستوى 49.40 جنيها للدولار، وذلك بعدما ظل مستقرا لأكثر من عامين عند مستوى 30.85 جنيه.

ويأتي هذا المستوى المرتفع من التضخم، على عكس توقعات الخبراء الذين رجحوا أن يتباطأ مستوى التضخم خلال شهر فبراير إلى نحو 25.1% في المتوسط.

وقال البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، إن على أساس شهري، إن الأسعار شهدت ارتفاعا يقدر بنحو 11.4% خلال شهر فبراير، بالمقارنة مع مستوى 1.6% فقط في يناير الماضي.

وأشار البيان إلى القفزة الضخمة التي شهدتها أسعار المواد الغذائية خلال شهر فبراير والتي تقدر بنحو 15.9%، مقارنة مع 1.4% في يناير الماضي.

فيما قال ألين سانديب، من النعيم للوساطة المالية، إن الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5%.