إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 في مصر

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الخميس، عن نتائج القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار المواطنين الذين سيفوزون بالذهاب إلى الحج خلال موسم 2024 – 1445 هـ.

وأجريت القرعة الإلكترونية بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، بالإضافة إلى علي جمعة، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تيسير الحج، بالإضافة إلى العديد من المسئولين في الوزارة.

وتقدم 23400 مواطن مصر للفوز بجائزة حج بيت الله الحرام العام المقبل، ليتم في النهاية اختيار 7500 فقط، من الذين سجلوا عبر البوابة الموحدة للحج، إلكترونيا.

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برامج الحج المعلنة

كشفت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة المنبسقة من وزارة التضامن الاجتماعي مسبقا عن 3 برامج للحج، قبل فتح باب التقديم، وهي كالتالي:

المستوى الأول، ويشمل فنادق خمسة نجوم في ساحة الحرم المكي.

المستوى الثاني، فنادق على بعد 750 مترا من الحرم المكي.

المستوى الثالث، فاندق على بعد 1400 مترا من ساحة الحرم المكي.

أسعار برامج الحج 2024 في مصر

المستوى الأول، وسعره 235 ألف جنيه مصري شامل كافة الوجبات.

المستوى الثاني، وسعره 168 ألف جنيه مصري، شامل كافة الوجبات.

المستوى الثالث، وسعره 151 ألف جنيه مصري، شامل كافة الوجبات.

وأعلن وزارة التضامن الاجتماعي، أن التكلفة المعلنة لا تشمل تكلفة تذاكر الطيران التي سيتم تحديدها لاحقا، بتنسيق بين الوزارة وشركة مصر للطيران المختصة بنقل حجاج البرنامج إلى مكة.